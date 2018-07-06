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Дэвид Бекхэм и Гай Ричи похвастались крупным уловом
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Дэвид Бекхэм и Гай Ричи похвастались крупным уловом 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Дэвид Бекхэм накануне годовщины свадьбы с Викторией решил немного расслабиться. Пока супруга подбирает модные наряди, бывший футболист отправился в компании друзей на рыбалку в Исландию.
Бекхэм был восхищен красотой страны, гостеприимством и даже смог похвастаться приличным уловом.
Отдыхать мужчина отправился вместе с Тором Бьергольфссоном и Гаем Ричи, с последним Дэвид особо близок. Режиссера и звезду спорта связывает долгая дружба. Мужчины водят детей в одну школу, ходят в один тренажерный зал и посещают один и тот же паб.
Гай стал одним из немногих представителей киноиндустрии, который защитил Бекхема после неудачного актерского дебюта в «Мече короля Артура».
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