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13‐летний китаец засунул зарядку для смартфона в уретру. Спасали всем миром
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13‐летний китаец засунул зарядку для смартфона в уретру. Спасали всем миром 

360tv.ru 1 час назад
Китайский подросток от скуки запихнул себе в причинное место провод от зарядки, а когда понял, что наделал, не смог вытащить его. Невероятную историю сообщило издание The Sun.
Упорный и явно сильно скучающий юноша за несколько часов смог уместить в себе восемь дюймов (чуть больше 20 сантиметров) зарядного устройства. А когда решил извлечь его, понял, что обратно кабель не выходит — запутался в мочеполовой системе подростка.
Вскоре мальчик ощутил жуткую боль и побежал рассказывать родителям о своей глупости. Те сразу же повезли горе-экспериментатора в местную больницу. Медики попытались протолкнуть смазку в отверстие, но ничего не вышло — подростку лишь стало еще больнее. На следующий день его перевезли в детскую больницу в соседней провинции.
Там врачи догадались сделать рентген и увидели, что зарядка завязалась узлом в мочевом пузыре бедняги. В итоге подростку рассекли причинное место, разрезать пришлось и кабель.
Юный экспериментатор две недели пролежал в больнице, после чего был отправлен домой. Медикам он сказал, что его очень интересовали «возможности его гениталий».
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