Записки наших читателей. Крым: ешь, молись, катайся на банане

«Осталось два свободных посадочных места! Отправление через пять минут, поторопитесь!» — так активно зазывают отдыхающих покатиться на банане. Впрочем, пять минут могут растянуться и в полчаса, и даже час. Без полного загруза не отчаливает. Цены, конечно, кусаются, потому и желающих не так много. Решившимся обещают полную безопасность и пятнадцать минут купания в открытом море. Жилеты действительно надевают всем, отчаливают без вывертов, причаливают максимально осторожно.

На волнах призывно покачивается гидроцикл, он почти всегда без работы — люди научились считать деньги и с трудом отстегивают тысячу рублей за пять минут. На пляже в Любимовке заняться особо не чем. По отзывам отдыхающих, разнообразия, например, погружения с аквалангом или надувных горок, нет на десять верст вокруг. Пляжных развлечений тоже не много — власти активно наводят порядок и в буквальном смысле слова распилили фрезой незаконные торговые палатки и кафешки. И так на всем побережье. Чем-то напоминает приход Собянина в Москву — сначала много шума, мол, притесняет бизнес, потом благодарность за порядок и здоровые желудки. Но люди все равно едут в Любимовку из-за открытого, не стиснутого волнорезами моря и широкого пляжа. Согласитесь, упираться глазами в чужие пятки не очень приятно.

Вдоволь поборовшись с волнами можно подкрепиться либо принесенным с собой бутербродом (приходится запасаться), либо кукурузой. Початок безумно вкусных налитых сладким соком зерен стоит 80 рублей, за шашлычок из мидий и рапанов — 100 рублей. Половина пляжа впадает в экстаз от самосов, щедро присыпанные сахарной пудрой стаканчики из нежного теста доверху наполнены самой разнообразной начинкой — клубникой, вишней, бананами, персиками, есть даже чисто мужские — с брынзой, зеленью и овощами. Получается такой микс: сладкое тесто и соленая начинка. Нужно уметь правильно съесть самос, в противном случае с головы до ног обольешься сладким соком. Рассказываю секрет: надкусить хрупкий уголок, выпить сок и только потом приниматься за содержимое. Это божественное наслаждение стоит 150 рублей, они всегда свежие, и носят их по чуть-чуть, потому что через полчаса тесто начинает подмокать…

В магазинах есть все для тех, кто любит простую и здоровую пищу. На рынке найти рукколу не реально, а в кафе эти листья есть практически в каждом салате. И где только берут?

Вот милая барышня красит гномов, вот перед тобой расцвеченная солнцем зеленая аллея… Все очень мило и душевно.

Вообще в неспешном пляжном отдыхе есть своя прелесть, ты просто растворяешься в солнце, море, и друг в друге. В днях, похожих как близнецы, много лени, книг и возможность подумать обо всем и ни о чем. На это просто не хватает времени в расписанные по минутам трудовые будни. Конечно, в планах еще и горы, и лошади, и музеи. Вот странное дело, в Севастополь ездим уже лет десять, и каждый раз находим что-то новое. Бесконечно прекрасный белый город, пропитанный историей…