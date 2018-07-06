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Жуткое видео домашней липосакции с виски вместо анестезии попало в Сеть
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Жуткое видео домашней липосакции с виски вместо анестезии попало в Сеть 

360tv.ru 1 час назад
Леденящие воображение кадры пластической операции по удалению жировых отложений, которую косметолог провела прямо на дому, попали в Сеть. Судя по всему, экзекуция происходит в Магнитогорске, сообщил «РЕН ТВ».
На видео видно, как хирург режет пациентку дома, в антисанитарных условиях, используя вместо наркоза виски. Пациентка находится в сознании и кричит от боли, требуя остановить операцию.
«Если больно — выпей виски. Наливай себе», — слышны в кадре комментарии хирурга.
Пациентка одета в собственную одежду, ей под спину подложили кофту — и все. Из видеоряда можно сделать вывод, что когда все закончится, героиня ролика отправится домой на автобусе.
25‐летняя Анелла из Польши стала первой «живой Барби» в стране. О стоимости всех своих пластических операций она рассказала в интервью.
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Женский форум
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