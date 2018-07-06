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Силиконовая грудь и лишний вес: пляжные фото Тейлор Свифт вызвали недоумение поклонников
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Силиконовая грудь и лишний вес: пляжные фото Тейлор Свифт вызвали недоумение поклонников 

Я Покупаю 1 час назад
Фото: Я Покупаю
Пару лет назад Тейлор Свифт решила уйти в тень: она больше не выходит в свет, соцсети ведет только по «производственной необходимости», а уж личную жизнь вообще держит под семью замками. Но чем реже она попадает в объективы камер, тем интереснее поклонникам, что происходит там, за закрытыми дверями, а потому каждая новость о ней вызывает настоящий ажиотаж.
На этот раз предметом для обсуждения стали фотографии Тейлор Свифт и ее бойфренда Джо Алвина, сделанные на островах Теркс и Кайкос, где влюбленные провели День независимости США (а ведь раньше Тейлор устраивала грандиозные вечеринки у себя дома). Молодые люди, очевидно, отлично проводили время вдвоем, однако пользователей больше заинтересовало другое — изменившийся внешний вид певицы.
Публикация от Kayla 👋 (@crowdswentwild_)
5 Июл 2018 в 7:07 PDT  Так, некоторые отметили, что Свифт набрала вес: «Почему она выглядит так, словно ест слишком много? Я имею в виду, она всегда была очень худой», «Думаю, она набрала вес потому, что ей не нравится, что люди называют ее худощавой». Другие спрашивали друг друга, отчего она так бледна: «Она бледная от природы», «Нет, она не бледная от природы, просто обычно носит такой мейкап», «Это эффект такой из-за камеры и солнца». Третьи предположили, что она сделала увеличение груди: «Силикон», «Какая большая у нее стала грудь».
Публикация от TAYLOR SWIFT Updates (@taylorswift.updates__)
6 Июл 2018 в 4:22 PDT  На самом деле вопрос груди беспокоил таблоиды еще пару лет назад, когда Тейлор пребывала в меньшем весе. Ее защитники уверены, что вопрос не в пластике — просто время от времени она надевает бра и купальники с эффектом пушапа.
Источник журнала People считает, что все эти изменения — результат положительной динамики в жизни певицы. «Для нее настало отличное время в карьере, плюс она любит и любима. Джо отличный парень, он очень ее поддерживает, и Тейлор обожает его семью. У нее все лучше некуда», — сказал он. Большинство пользователей с этим согласны и радуются за любимицу: «Они такие красивые, спокойные и счастливые на этих фото», «Такие милые, что сердце выпрыгивает», «Благослови бог их счастье».
Публикация от Jehlé (@mustlikemeforme)
5 Июл 2018 в 10:19 PDT
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