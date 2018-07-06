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Фоторепортаж: в Ораниенбауме после реставрации открыли три зала Китайского дворца
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Фоторепортаж: в Ораниенбауме после реставрации открыли три зала Китайского дворца 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
В этом году павильону исполняется 250 лет. Гости могут посетить штофную опочивальню, будуар, кабинет великого князя Павла Петровича и знаменитый стеклярусный кабинет — уникальный дворцовый интерьер, украшенный 12 панно, на которых по стеклярусному фону-основе французским объемным шелком вышиты пейзажи тропических лесов. Общая площадь панно — 41 квадратный метр.
Публикация от Nataliya Terekhova (@nataliter777) 2 Июл 2018 в 1:30 PDT Кабинетик Павла в Китайском дворце после реставрации #ораниенбаум #китайскийдворец #павелпервый #кабинетик #рококо #шинуазри #бароцци #китай #oranienbaum #paulthefirst #chinesepalace #restoration #chinoiserie Публикация от 🔜Lena Bortnikova🔙 (@bubon_de_burbon) 5 Июл 2018 в 8:23 PDT Публикация от Петербург, Питер (@palaces_saintpetersburg) 2 Апр 2018 в 7:09 PDT Стеклярусный кабинет Публикация от Светлана Краснова (@svetlanadkrasnova) 25 Июн 2018 в 3:56 PDT #китайскийдворец #ораниенбаум #питер #санктпетербург #путешествия #12 #июнь2018 #лето Публикация от valerykoro1999 (@valerykoro1974) 12 Июн 2018 в 7:29 PDT Комната полностью (40 кв.м) отделана гобеленами из стекляруса, невероятная красота! #китайскийдворец #ораниенбаум #питер #санктпетербург #июнь2018 #путешествия #12 Публикация от valerykoro1999 (@valerykoro1974) 12 Июн 2018 в 7:27 PDT Публикация от 🔜Lena Bortnikova🔙 (@bubon_de_burbon) 5 Июл 2018 в 10:52 PDT Публикация от Юлия (@kotia_cka) 30 Июн 2018 в 1:27 PDT  Подписывайтесь на наш канал в Telegram и во «ВКонтакте» — подборка главных новостей за день.
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