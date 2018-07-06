Фоторепортаж: в Ораниенбауме после реставрации открыли три зала Китайского дворца

В этом году павильону исполняется 250 лет. Гости могут посетить штофную опочивальню, будуар, кабинет великого князя Павла Петровича и знаменитый стеклярусный кабинет — уникальный дворцовый интерьер, украшенный 12 панно, на которых по стеклярусному фону-основе французским объемным шелком вышиты пейзажи тропических лесов. Общая площадь панно — 41 квадратный метр.