Откуда чукчи брали самурайские мечи

В России о чукчах принято судить по многочисленным анекдотам, в которых представители этого древнего северного народа изображаются недалекими, наивными и добродушными дикарями. По большей части такому представлению поспособствовал популярный в 60-е годы советский фильм «Начальник Чукотки». Но историческая правда намного суровее: испокон веков чукчи нагоняли страх на соседей своим воинственным нравом.

Маскировка и самурайские латы

Широкой публике о военных успехах северного народа стало известно относительно недавно: в 2003 году вышла в свет иллюстрированная энциклопедия «Военное дело чукчей» Александра Нефедкина. До тех пор сведения о вооружении чукчей можно было найти лишь в некоторых краеведческих музеях региона и научных монографиях.

В отличие от своих соседей, а по совместительству заклятых врагов — коряков, тунгусов, якутов и эскимосов, чукчи выделяли военное дело в отдельную дисциплину. Они имели определённые представления о стратегии и тактике, умели строить оборонительные сооружения, развивали оружейное дело, придумывали, изготавливали и приобретали доспехи, пользовались маскировкой, а также изобретали простейшие механизмы, которые увеличивали эффективность сражений.

Примечательно, что ещё во времена Римской империи у чукчей уже была воинская экипировка. Они изготавливали прочные пластинчатые доспехи из моржовых костей и кожи. Позднее, когда чукчи познакомились с жителями японских островов, они стали закупать самурайские железные латы и даже мечи.

Луки и стрелы чукчей разительно отличались от традиционных охотничьих луков, которые были в обиходе у других северных народов. Они научились делать некоторое подобие пружин, что превратило обычный гибкий лук в аналог арбалета.

А отточенное веками мастерство тесания камня и кости позволило создавать острые наконечники для стрел различной геометрической формы. Кстати, как и индейцы, чукчи смазывали наконечники стрел ядом из обычного лютика.

Эксклюзивное оружие чукчей — человеческие катапульты. При массовых столкновениях с врагами из задних рядов чукчей вылетали воины и приземлялись в тылу врага, зачастую пролетая 30-40 метров.

В ближнем бою чукчи использовали пращи на длинном кожаном ремне, что также отличало их от менее воинственных собратьев. При этом они активно интересовались модными тенденциями оружейного дела, поэтому историки и археологи часто находили в чукотских стойбищах холодное оружие монгольского, японского и даже среднеазиатского производства.

Для обороны своих стойбищ и скота чукчи строили ледяные стены, а в летнее время — изгороди из костей, камней, острых кольев и перевернутых нарт. Однако нападения на чукотские вотчины были крайне редки: соседи и без того слишком опасались воинственных жителей ледовитого побережья.

Зачем чукчи воевали со всеми

На территории современной Чукотки луораветланы (самоназвание чукчей) появились ещё за 4 000 лет до нашей эры. Но происхождение народа может быть ещё древнее: по антропологическим параметрам наиболее близкими родственниками чукчей являются североамериканские индейцы.

По всей видимости, предки чукчей, эскимосов и алеутов населяли огромную территорию с американской стороны Берингова пролива. В какой-то момент они перебрались на территорию современной России, где, очевидно, им пришлось с боями отвоёвывать землю у других коренных жителей Берингии.

Основным занятием чукчей на первоначальном этапе было морское дело. Возможно, предки чукчей двигались на запад вслед за миграциями моржей, тюленей и китов. Во всяком случае, китобойное дело чукчей и эскимосов приносило этим народам существенную выгоду, что и привело их к конкуренции на море.

Чукчи были отличными мореплавателями. Хотя их морские суда за многие века совсем не изменились, они ещё в XIX веке на своих примитивных долбленках умудрялись грабить американские и канадские торговые пароходы.

Известна легенда о том, как однажды чукчам удалось угнать в плен американских чернокожих рабынь, и впоследствии чукчи не раз осуществляли набеги на канадскую территорию с целью похищения экзотических красавиц.

Но моря завоевателям было мало, и со временем чукчи стали углубляться на материковую часть России, отвоёвывая у якутов и эвенков многотысячные оленьи стада. Так появились чукчи-оленеводы, и к XX веку это уже стало их основным занятием.

Военное воспитание чукчей

Чукотских детей к войне готовили с малолетства, причем как мальчиков, так и девочек. Вообще, чукчи довольно лояльно относились к гендерным вопросам. Если женщина не хотела сидеть в чуме, а предпочитала сражаться или пасти оленей — на здоровье.

Примерно с пяти лет чукотских детей приучали спать стоя, держась за полог чума. Это делало их сон невероятно чутким, что не давало возможности врагам подкрасться незамеченными. Лучшими игрушками детей были ножи, луки и стрелы. Причём владение ножом для девочек было обязательным. Чукчи не признавали плена: если воины стойбища были побеждены, женщина обязана была зарезать сначала детей, затем родителей, а потом себя.

Подростки сдавали обязательный экзамен: отец уводил ребенка в лес или тундру и начинал преследовать его, пытаясь застрелить из лука. «Отличникам» удавалось увернуться, и тогда считалось, что вырос хороший воин, однако многие дети погибали.

Военные успехи последнего времени

Мало кто знает, что в 1947 году СССР воевал с США. Но как иначе назвать кровавое побоище между советскими чукчами и алеутскими эскимосами? Противостояние заклятых врагов было столь критическим, что правительства обеих величайших мировых держав предпочли попросту не вмешиваться.

А вообще с Российской империей у чукчей отношения сразу не заладились. Когда в середине XVII века первые русские казачьи отряды добрались до чукотских племен, они были крайне удивлены недружелюбному приему. Конечно, и эвенки, и якуты, и другие народы тоже вступали с казаками в стычки, однако впоследствии все же понимали выгоду добрососедского торгового оборота. Чукчи же торговать не хотели категорически.

В итоге почти трехсотлетнего противостояния чукчи одержали несколько очень громких побед над русскими, уничтожили и разграбили казачьи остроги и станицы. Лишь однажды в XVIII веке казакам удалось почти вплотную подойти к побережью: русские принесли с собой неведомую ранее болезнь — оспу, которая выкосила почти половину чукотского населения.

В общем, более-менее устойчивое русское поселение в виде воинской заставы появилось на Чукотке только в 1912 году. Ну а потом пришли советские люди с «красными» чумами, огненной водой и письменностью, и все изменилось.