Отец изнасилованной в чувашском лагере девочки обратился в Генпрокуратуру

Отец 15-летней девушки написал заявление в Генпрокуратуру . Мужчина надеется, что ему помогут найти виновных в изнасиловании дочери, сообщает idelreal.org.

Летом 2017 года девочка находилась в лагере «Созвездие» в Ядринском районе Чувашской Республики. В один из дней пребывания ее изнасиловали четверо подростков. О преступлении она рассказала вожатым. После преступления из телефона девочки пропала сим-карта и она не могла связаться со своим отцом.

«Дочь была необщительной и до лагеря, а после вовсе стала замкнутой. Практически не разговаривала и замкнулась в себе. Позже у нее начались истерики — она стала рвать на себе волосы. Я считаю, что моя дочь получила глубокую психологическую травму. Она целый месяц пролежала в психдиспансере, в результате ей дали инвалидность», — цитирует издание отца девочки.

По информации информагентства, один из 14-летних юношей, участвовавших в изнасиловании, может являться родственником руководителя СУ СКР по Марий Эл Александра Мигушова . После многочисленных допросов и разбирательств уголовное дело было закрыто без объяснения причин.

3 июля отец девочки написал заявление о привлечении к уголовной ответственности руководителя следственного комитета Чувашии, лиц, совершивших преступление, а также должностных лиц силовых ведомств республики, причастных к сокрытию преступления.

По его словам, расследование уголовного дела было возобновлено. В следственном комитете данный вопрос не комментируют.

Фото: chuvprok.gov.ru.