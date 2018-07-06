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Отец изнасилованной в чувашском лагере девочки обратился в Генпрокуратуру
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Отец изнасилованной в чувашском лагере девочки обратился в Генпрокуратуру 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Отец 15-летней девушки написал заявление в Генпрокуратуру. Мужчина надеется, что ему помогут найти виновных в изнасиловании дочери, сообщает idelreal.org.
Летом 2017 года девочка находилась в лагере «Созвездие» в Ядринском районе Чувашской Республики. В один из дней пребывания ее изнасиловали четверо подростков. О преступлении она рассказала вожатым. После преступления из телефона девочки пропала сим-карта и она не могла связаться со своим отцом.
«Дочь была необщительной и до лагеря, а после вовсе стала замкнутой. Практически не разговаривала и замкнулась в себе. Позже у нее начались истерики — она стала рвать на себе волосы. Я считаю, что моя дочь получила глубокую психологическую травму. Она целый месяц пролежала в психдиспансере, в результате ей дали инвалидность», — цитирует издание отца девочки.
По информации информагентства, один из 14-летних юношей, участвовавших в изнасиловании, может являться родственником руководителя СУ СКР по Марий Эл Александра Мигушова. После многочисленных допросов и разбирательств уголовное дело было закрыто без объяснения причин.
3 июля отец девочки написал заявление о привлечении к уголовной ответственности руководителя следственного комитета Чувашии, лиц, совершивших преступление, а также должностных лиц силовых ведомств республики, причастных к сокрытию преступления.
По его словам, расследование уголовного дела было возобновлено. В следственном комитете данный вопрос не комментируют.
Фото: chuvprok.gov.ru.
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