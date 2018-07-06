Ещё
20 лет рабства. Челябинец вернулся на родину из среднеазиатской неволи
Далее:
Читайте также:
Ещё

20 лет рабства. Челябинец вернулся на родину из среднеазиатской неволи 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Из своих шестидесяти шести челябинец Михаил Подолий 19 лет провёл в рабстве в Казахстане. В конце 90-х попав в государство с «развитой азиатской демократией», он фактически оказался в феодальном Средневековье, став бесправным невольником у всесильных местных князьков-баев. Без денег и документов, он сменил трёх хозяев, получил несколько тяжёлых переломов и фактически лишился обеих ног. Однако, вернувшись на Родину, «казахстанский пленник» вновь стал зависимым от сильных мира сего — на сей раз от местных чиновников.
Звонок из прошлой жизни
«К вам едет папа. Ждите через пару дней!» — приятный женский голос из казахстанского Петропавловска в разгар рабочего дня напрочь выбил из накатанной колеи. В памяти всплыл образ человека, которого в сознательной жизни я видел от силы раза три-четыре: гренадерских габаритов — под метр девяноста — крепкий мужик, на которого я, как говорят, походил, как две капли воды. Мой отец.
А через два дня, вечером 22 июня, как и было обещано, вновь раздался звонок, и глухой мужской голос коротко сообщил: «Я на автовокзале. Приезжай!» А еще через час вместо цветущего, полного сил и энергии красавца, я увидел сгорбленного, состарившегося человека с палкой в руках и посеревшим от лишений лицом, слабо улыбающегося беззубым ртом. Так встретились отец и сын, со дня последней встречи которых прошло больше двадцати лет, а с момента, когда они были одной семьёй, ещё до развода родителей — почти сорок.
В поисках Эльдорадо
К 1999 году отец потерял всё. Предприятие, на котором он вкалывал, разорилось после тяжелейшего кризиса 98-го, найти другую работу оказалось проблематично, а новой семье новоявленный безработный стал не нужен. Вдобавок, в квартире матери, на которую он рассчитывал после её смерти, оказался прописан дядя, продавший её без лишних колебаний. И тогда, оставшись без денег и крыши над головой, Михаил вспомнил про приглашение другого родственника, который года три назад звал его к себе в Казахстан, и поехал. Как оказалось, на долгих 19 лет.
«Это точно, что беда не ходит одна — по дороге украли документы. В Астане пришёл по адресу, а там живут другие люди. Сказали — дядя недавно переехал. Сунулся по другим родственникам — никого нет: кто умер, кто переехал в Германию, кто — в Россию. Оказался на улице, а тут милиция: «Ваше удостоверение „наличности“, а у меня не наличности, ни документов. Так я оказался в Центре временного пребывания лиц без документов, в просторечье „бомжатнике“, — вспоминает Михаил начало своей долгой одиссеи.
В добровольном рабстве
А потом какой-то доброхот (позже окажется, что это вербовщик, который специально ищет рабов среди бродяг) предложил „подработать“ у одного из местных баев. Хозяин по имени Нуржан оказался крупной шишкой в ГАИ и имел хозяйство в 45 километрах от столицы: табун лошадей на сотню голов, около трёхсот баранов и 30 коров. Летом отец выгонял всю эту живность на „джайляу“ — пастбище, а зимой убирал скотный двор. Батрачил не один — навскидку, за 10 лет, что он прожил у Нуржана, сменилось человек тридцать. Хозяин предпочитал россиян, казахам не доверял — могли сбежать, а куда денется русский без документов? Многие не выдерживали тяжёлых условий и умирали.
»Назара я сам схоронил. Он из русских, хороший мужик был. Пошёл искать сбежавших баранов, а тут метель! А буран в степи — страшное дело. Через несколько дней нашли — промёрз до костей».
Работал за еду, ночевал в вагончике. Говорит, первое время жил сравнительно неплохо — Нуржан обеспечивал списанной милицейской формой, привозил на неделю запас еды и водки — понимал, что лучше спиртное выдавать, чем ждать, пока работники что-нибудь украдут и пропьют.
Но всё изменилось, когда хозяин, по всем феодальным правилам завёл управляющего. Молодой 35-летний Ержан взялся за свои обязанности со всем рвением надзирателя: чуть что не так — сразу пинок или зуботычина. Особенно свирепствовал, когда выпьет — тогда на глаза лучше не появляться. Вдобавок, Ержан стал забирать себе часть продуктов, предназначенных для рабочих. После того как отец высказал всё, что думает о таком «крысятничестве», он лишился большей части зубов.
А вскоре едва не остался совсем без ног. В ноябре 2005-го поздним вечером угодил на коне в метель, Гарька завёл в овраг, оступился на хрупком насте, от страха рванул в сторону и сбросил седока прямо в воду.
«Я ему: «Гарька, Гарька!», но конь сбежал. Вышел на какую-то дорогу, нашёл стог сена, заночевал. А утром встаю — ноги как ватные. Когда рассвело, самостоятельно дошёл до аула, и проработал после этого еще десять дней. Помню, 19 ноября сунул ноги в таз с горячей водой, а ногти раз — и отвалились. В больнице сказали, что уже поздно, обморожение сильное, и ампутировали по половине ступней на каждой ноге».
Все эти годы Нуржан постоянно обещал сделать документы для выезда в Россию, но, как оказалось, даже не думал об этом. Ещё бы — кто откажется от такой дармовщинки! Когда отец понял, что вся его незавидная перспектива — однажды замерзнуть насмерть в бескрайних казахстанских степях, он всерьёз задумался о побеге.
Ночной побег
Такой случай ему предоставил некто Ярослав — русский по национальности казахстанский студент-аграрий, неведомо как оказавшийся на практике в ауле Нуржана. Он и предложил сбежать. Но не в Россию, а к новой хозяйке — богатой цыганке, имеющей собственный коттедж под Астаной. Условия схожие — летом работать в огороде, а зимой кочегарить в маленькой котельной, обогревающей особняк.
И вот, летней ночью 2010-го, отец оставил табун, вышел к назначенному месту на дороге и стал ждать. Около двух часов пополуночи появился Mercedes, дважды мигнул фарами и, получив отклик карманным фонариком, увёз отца на очередной этап испытаний.
Но с новой хозяйкой отношения не сложились: зимой стал пропадать уголь из котельной. Отец был уверен, что его воруют квартиранты из расположенных рядом с коттеджем построек. Уголь у них и правда нашли, но те заявили, что покупали его у кочегара из котельной. Всё, гуляй, Миша!
Голливудская мечта
Далее всё пошло по знакомому сценарию — «бичприёмник» в Астане и очередное предложение побатрачить. Нового хозяина звали Бисенбай. Он жил в ауле в 150 километрах от казахстанской столицы в Ерейментауском районе.
В отличие от Нуржана Бисенбай оказался жадиной: еду приходилось выпрашивать, а к прежним обязанностям добавились новые: теперь отец не только пас лошадей, но еще и объезжал молодых скакунов.
«С юности завидовал ковбоям — как они лихо скачут на мустангах, кидают лассо, стреляют из револьвера от бедра… Вот мечта и сбылась — только «кольта» под рукой не оказалось. А остального было с избытком — и коней, и арканов, и родео», — с усмешкой вспоминает «ковбой».
В итоге после таких родео к выбитым зубам и ампутированным конечностям добавились сложные переломы голени, ключицы и лучевой кости. После очередного падения, которое отец едва пережил, он стал ненужным. Хозяин не захотел кормить покалеченного работника и решил от него избавиться, сдав в полицию.
«Коралловая» Маржан
Надежда пришла в виде Маржан, сестры хозяйской жены. В переводе с арабского имя означает «коралловая». Она втихаря от Бисенбая не только подкармливала исправного работника, но и нашла в интернете его родственников, то бишь автора этих строк.
«Именно Маржан смогла поддержать во мне веру в людей. Сколько раз я думал: всё, конец. Надежда умерла, любовь — тоже. Оставалась только вера. И именно она давала мне силы выжить. И я — искалеченный, не раз битый — выжил. Вот уж точно: мир не без добрых людей!»
Теперь — дело за чиновниками
Сейчас отец живёт в Социальном центре помощи лицам без определённого места жительства в Челябинске. Здесь у него есть почти всё необходимое, но впереди сложный путь возвращения в нормальную жизнь — без лошадиного ржания, угроз надсмотрщиков и выпрашивания еды. Нужно вернуть российское гражданство, встать на пенсионный учёт и, наконец, получить место в очереди в Дом престарелых и инвалидов. И насколько быстрым будет этот путь, полностью зависит от представителей местных миграционных и социальных ведомств. Тернист ты, путь к свободе!
АиФ: последние новости
Очевидцы сняли 10-месячную девочку за рулём пожарной машины в Челябинске Южноуральца, обвиняемого в рейдерском захвате, задержали в Турции Экс-гаишника из Челябинска осудили за торговлю наркотиками
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ты нужен ей только пока здоров»111
Видео крещения младенцев шокировало Сеть14
Наоми Кэмпбелл удивила «голым» платьем5
Вопросы про секс, которые вы стесняетесь задать5
Российские звезды до и после пластики2
Новости партнеров
Видео
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
10:10
Как маскируют беременность звезд на съемках
Звёзды
05:14
Российские звезды до и после пластики
Звёзды
10:07
Невероятные факты о теле человека
Здоровье
08:22
Какие книги вызывают психические расстройства
Психология
06:01
Шокирующие методы воспитания в Спарте
Дети
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
00:27
В 45 ягодка опять: Королева надела микрошорты
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение