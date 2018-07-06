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Супруги-долгожители за 11 лет заработали 36,8 миллиона рублей
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Супруги-долгожители за 11 лет заработали 36,8 миллиона рублей 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
С 2007 года, когда постановлением губернатора были учреждены выплаты супругам, прожившим в браке 50 и более лет, эти выплаты получили 6875 супружеских пар Калуги. В общей сложности им было выплачено 36,8 миллиона рублей. Размер выплаты тем больше, чем дольше супруги состоят в браке. Те, кто прожил вместе 50 лет, вправе рассчитывать на 4,5 тысячи рублей. Супругам, состоящим в браке 55 лет, выплачивают шесть тысяч, 60 лет — 7,5 тысячи, а 65 лет — десять тысяч рублей. Если супругам удастся прожить вместе 70 и 75 лет, то они получат 15 тысяч рублей. Публикацию этих статданных пресс-служба городской управы Калуги приурочила ко Дню семьи, любви и верности. В России он отмечается 8 июля, но в Калуге его начали праздновать уже 6 июля. В этот день в сквере у храма Рождества Пресвятой Богородицы чествовали четыре супружеские пары, прожившие в браке 25 и более лет. Им вручили медали, цветы и памятные подарки. Молебен у памятника святым благоверным Петру и Февронии Муромским, которые считаются покровителями семьи, отслужил митрополит Калужский и Боровский Климент.
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Женский форум
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