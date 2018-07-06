Ещё
Юные танцоры устроят флешмоб в Ховрине
Далее:
Читайте также:
Ещё

Юные танцоры устроят флешмоб в Ховрине 

Управа района Ховрино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Танцевальный флешмоб «Да здравствует детство» устроят 10 июля на спортивной площадке на Зеленоградской улице юные воспитанники Дома творчества «Ховрино».
Об этом сообщили в администрации учреждения культуры.
— Юные танцоры покажут, чему они научились, занимаясь в хореографическом кружке. Приглашаем всех желающих посмотреть на наш веселый флешмоб. Приходите сами и не забудьте хорошее настроение! — уточнили в ДТ.
Флешмоб пройдет на спортплощадке, расположенной во дворе дома 17 по Зеленоградской улице. Начало в 15.00. Возрастных ограничений нет. (вт)
Управа района Ховрино города Москвы: последние новости
Мастер-класс «Мир компьютеров» прошел в Ховрине Концерт «На крыльях любви» прошел в доме творчества «Ховрино» Жителей Ховрина приглашают сделать свое тело стройным, подтянутым и здоровым
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ты нужен ей только пока здоров»111
Видео крещения младенцев шокировало Сеть15
Наоми Кэмпбелл удивила «голым» платьем5
Вопросы про секс, которые вы стесняетесь задать5
Российские звезды до и после пластики2
Видео
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
10:10
Как маскируют беременность звезд на съемках
Звёзды
05:14
Российские звезды до и после пластики
Звёзды
10:07
Невероятные факты о теле человека
Здоровье
08:22
Какие книги вызывают психические расстройства
Психология
06:01
Шокирующие методы воспитания в Спарте
Дети
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
00:27
В 45 ягодка опять: Королева надела микрошорты
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение