Юные танцоры устроят флешмоб в Ховрине

Танцевальный флешмоб «Да здравствует детство» устроят 10 июля на спортивной площадке на Зеленоградской улице юные воспитанники Дома творчества «Ховрино».

Об этом сообщили в администрации учреждения культуры.

— Юные танцоры покажут, чему они научились, занимаясь в хореографическом кружке. Приглашаем всех желающих посмотреть на наш веселый флешмоб. Приходите сами и не забудьте хорошее настроение! — уточнили в ДТ.

Флешмоб пройдет на спортплощадке, расположенной во дворе дома 17 по Зеленоградской улице. Начало в 15.00. Возрастных ограничений нет. (вт)