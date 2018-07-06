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Андрей Василевский: Хочу остаться играть в НХЛ на всю жизнь
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Андрей Василевский: Хочу остаться играть в НХЛ на всю жизнь 

Советский спорт 47 минут назад
Фото: Чемпионат.com
«Итоги минувшего сезона? Нет предела совершенству. Естественно, ты никогда не будешь доволен собой до тех пор, пока не выиграешь чемпионат. Мне кажется, это для каждого спортсмена так, всё остальное — только утешение. Все эти награды приятны, но они ничего не значат. Поэтому от сезона у меня остались смешанные чувства. Будем работать дальше и надеяться на лучшее.
Большая нагрузка? Мне даже самому было интересно, как я отреагирую на это, начиная сезон первым вратарём. На самом деле было интересно. Поначалу где-то даже получше, было много сил и эмоций, а во второй половине чемпионата уже, видимо, где-то подсел и не всегда всё складывалось удачно. Но это отличный опыт для меня, в дальнейшем я уже буду знать, что меня ждёт, и смогу подстроиться.
КХЛ? В основном, конечно, я слежу за братом, интересна только его игра. Про „Салават Юлаев“ мне в основном рассказывают родители, поэтому я спрашиваю у них, как там Уфа, как клуб. Мысли о возвращении? Нет, я нисколько не поменял своего мнения, что я хочу остаться играть там на всю жизнь. Не могу говорить на 20 лет вперёд, никогда не знаешь, как всё сложится, но хотелось бы остаться в НХЛ», — цитирует Василевского пресс-служба «Салавата Юлаева».
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