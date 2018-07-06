Андрей Василевский: Хочу остаться играть в НХЛ на всю жизнь 

«Итоги минувшего сезона? Нет предела совершенству. Естественно, ты никогда не будешь доволен собой до тех пор, пока не выиграешь чемпионат. Мне кажется, это для каждого спортсмена так, всё остальное — только утешение. Все эти награды приятны, но они ничего не значат. Поэтому от сезона у меня остались смешанные чувства. Будем работать дальше и надеяться на лучшее.
Большая нагрузка? Мне даже самому было интересно, как я отреагирую на это, начиная сезон первым вратарём. На самом деле было интересно. Поначалу где-то даже получше, было много сил и эмоций, а во второй половине чемпионата уже, видимо, где-то подсел и не всегда всё складывалось удачно. Но это отличный опыт для меня, в дальнейшем я уже буду знать, что меня ждёт, и смогу подстроиться.
КХЛ? В основном, конечно, я слежу за братом, интересна только его игра. Про „Салават Юлаев“ мне в основном рассказывают родители, поэтому я спрашиваю у них, как там Уфа, как клуб. Мысли о возвращении? Нет, я нисколько не поменял своего мнения, что я хочу остаться играть там на всю жизнь. Не могу говорить на 20 лет вперёд, никогда не знаешь, как всё сложится, но хотелось бы остаться в НХЛ», — цитирует Василевского пресс-служба «Салавата Юлаева».