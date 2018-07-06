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В чем опасность посуды из нержавеющей стали
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В чем опасность посуды из нержавеющей стали 

Умная 1 час назад
Фото: Умная
Когда-то существовало только два материала для посуды: дерево и глина. C появлением металла, особенно с того времени, как люди научились его обрабатывать, ассортимент материала значительно расширился. Только из металла научились делать медную, чугунную, алюминиевую, эмалированную, тефлоновую, меламиновую, посуду из нержавеющей стали.
В последнее время именно посуда из нержавеющей стали вызывает больше всего споров. Не так давно ее считали одной из самых надежных и безопасных (после чугунной, разумеется). Эксперт в проблемах безопасности и качества посуды из нержавеющей стали Илья Петунов и сейчас в этом не сомневается: никакого вреда от такой посуды быть не может, если, конечно, речь идет о действительно качественной продукции. Самым ценным свойством нержавеющей стали является ее коррозионная стойкость. Именно она позволяет называть ее вечным материалом.
Антикоррозийные свойства «нержавейке» придает входящий в ее состав основной легирующий элемент хром. Сталь с двенадцатипроцентным содержанием хрома называется нержавеющей, а если содержание хрома превышает семнадцать процентов, это уже нержавеющая коррозионностойкая сталь. Она полностью безопасна в плане защиты от химических реакций.
Однако в начале XXI века рынки стран СНГ заполонила посуда из «нержавейки», хлынувшая с азиатских рынков. В основном из Китая, Кореи, Индии. Ее производители не просто рекламировали свой товар, но и, применяя недобросовестную конкуренцию, вводили потребителя в заблуждение относительно качеств товара других фирм. Кроме того, низкая цена на их изделия давала им преимущество. Тогда-то и появился термин «вредная посуда».
Дело в том, что, желая снизить затраты, азиатские производители заменили 304 марку стали, содержащую хром и никель, на марки 201 и 202, в которых часть никеля заменена на медь и марганец. Объяснялось это тем, что никель якобы дает нежелательные химические реакции. Илья Петунов категорически с этим не согласен. Многочисленные исследования, по его словам, показали, что никель никоим образом не может давать химическую реакцию, так как находится в твердом растворе стали. Кроме того, необходимое содержание хрома, как уже было сказано, дает антикоррозийную стойкость, которая препятствует образованию нежелательных химических соединений.
В то же время выпускаемый Американским научным химическим сообществом Журнал сельскохозяйственной и пищевой химии со ссылкой также на исследования ученых утверждает: посуда из нержавеющей стали все же дает некоторый «сброс» хрома и никеля в приготавливаемую пищу. Так, после шести часов варки томатного соуса в посуде из нержавеющей стали 18/8 (18 процентов хрома и 8 — никеля) концентрация хрома и никеля в конечном продукте увеличивалась в 26 и 7 раз соответственно. Но то же самое, приготовленное в обычной металлической посуде, увеличивало концентрацию этих металлов в пище в 34–35 раз.
Однако присмотримся внимательней: во-первых, где вы видели, чтобы томатный соус вываривался по шесть часов? Следовательно, то, что попадет в организм, будет иметь значительно меньшую концентрацию. Во-вторых, нашему организму наряду с минералами нужны и металлы. Никеля — ничтожное количество, а вот хрома — значительно больше. Теми же американскими учеными установлено, хром просто необходим организму при углеводном обмене (согласно данным NIH (Национального института здоровья), безопасное потребление хрома для взрослых и подростков составляет от 25 до 45 мкг в день. Не исключено (пока еще это не подтверждено конкретными исследованиями), что с помощью хрома в организме происходит формирование соединения, способствующего расщеплению глюкозы.
А вот дешевая посуда с содержанием меди действительно способна нанести вред здоровью. И для этого не нужно проводить специальных исследований. Приготовленная в ней еда имеет характерный металлический привкус. И это не самое страшное. Достаточно оставить в такой посуде овощные или молочные блюда, компот или кисель, и начнется реакция окисления. Случаи отравления такой пищей неоднократно зарегистрированы персоналом клиник экстренной медицины.
Агентство США по охране окружающей среды (EPA) особо предостерегает от использования посуды из «нержавейки» с повышенным содержанием меди. По мнению специалистов агентства, медь на варочной поверхности вымывается в продукты и вызывает дискомфорт в желудке.
Способна ли посуда из некачественной нержавеющей стали вызвать конкретные тяжелые заболевания? Научных доказательств этого нет. Можно найти симптомы отравления медью, никелем, свинцом или марганцем, но связать это с посудой из нержавеющей стали конкретной марки или фирмы без конкретных научных исследований было бы неверно.
Правда в том, что хорошая посуда из нержавеющей стали не многим по карману. По цене она превосходит эмалированную. Но и относится к категории долговечных. Как распознать ее на прилавках, ведь дорогую посуду тоже подделывают?
Сотрудник лаборатории «Продэкс» Любовь Попова советует требовать сертификат на производимую посуду. В нем должно быть указано, что посуда прошла необходимые испытания по санитарно-гигиеническим и функциональным показателям. Серьезные производители сами заинтересованы в получении таких сертификатов, так как они гарантируют качество продукции.
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