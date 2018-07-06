Как мило. Ник Джонас и Приянка Чопра носят одинаковые кольца

Неожиданный для всех роман Ника Джонаса (25) и Приянки Чопра (35), похоже, становится все серьёзнее.

Сначала звезды просто проводили время вместе, потом познакомились с семьями друг друга, а теперь вот обзавелись парными колечками. Внимательные фанаты заметили золотые украшения на руках Ника и Приянки в прошлом месяце, когда влюбленные ездили на родину актрисы, в Мумбай.

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Не удивимся, если вскоре певец сделает предложение своей девушке.

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