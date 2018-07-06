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Как мило. Ник Джонас и Приянка Чопра носят одинаковые кольца
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Как мило. Ник Джонас и Приянка Чопра носят одинаковые кольца 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Неожиданный для всех роман Ника Джонаса (25) и Приянки Чопра (35), похоже, становится все серьёзнее.
Сначала звезды просто проводили время вместе, потом познакомились с семьями друг друга, а теперь вот обзавелись парными колечками. Внимательные фанаты заметили золотые украшения на руках Ника и Приянки в прошлом месяце, когда влюбленные ездили на родину актрисы, в Мумбай.
Смотри фото здесь.
Не удивимся, если вскоре певец сделает предложение своей девушке.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kak-milo-nik-dzhonas-i-priyanka-chopra-nosyat-odinakovye-koltsa/
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