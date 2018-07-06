Юные косино-ухтомцы посетили Гудауту

Косино-ухтомцы в возрасте от тринадцати до пятнадцати лет побывали в Абхазии. Ребята из РОО «Семейный очаг» сделали клубный выезд в Гудауту.

Как отмечает организатор выезда психолог Алла Фаттахова, с юными посетителями клуба работали психологи и преподаватели по программе «Я сам». Основной целью программы является развитие самостоятельности и ответственности в режиме многозадачности.

За время нахождения в Абхазии подростки ходили в походы, купались в море, ездили на экскурсии, а также научились самостоятельно готовить еду. После этого, они сами составляли меню, покупали продукты.

Ребятам было интересно побывать на высокогорном озере Мзы, послушать рассказ об истории Абхазии местного учителя в селе Лыхны. Кроме того, они посетили ферму, где научились доить коров, печь хачапури и взбивать масло. Поездка длилась 24 дня, и она многому научила путешественников из клуба «Семейный очаг».