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Избившего Рианну певца арестовали на концерте
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Избившего Рианну певца арестовали на концерте 

News.ru 1 час назад
Во Флориде арестовали американского певца Криса Брауна, снискавшего дурную славу, благодаря нескольким выходкам. Одной из таких было избиение певицы Рианны, с которой Крис тогда встречался.
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