Пенсионеры Подмосковья стали активными участниками конкурса по компьютерной грамотности

Подмосковные пенсионеры попали в число наиболее активных участников конкурса «Спасибо интернету — 2018», посвященного компьютерной грамотности, по итогам конкурса определяются регионы, наиболее активно работающие с пенсионерами по теме обучения компьютерной грамотности, говорится в сообщении пресс-службы компании «Ростелеком»

Организаторами IV Всероссийского конкурса личных достижений пенсионеров в освоении компьютерной грамотности «Спасибо интернету-2018» являются Пенсионный фонд России и ПАО «Ростелеком». Конкурс проводится дистанционно на сайте «Азбука интернета» среди пенсионеров старше 50 лет, обучающихся компьютерной грамотности.

«На 4 июля участниками конкурса являются пенсионеры из 46 регионов России. Самыми активными субъектами РФ стали: Воронежская область (лидер), Кемеровская область, Московская область, Оренбургская область, Тюменская область, Ростовская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Вологодская область, Красноярский край. Всего на конкурс подано уже около 500 работ со всей России», — говорится в сообщении.

Все работы размещены на сайте azbukainterneta.ru. По итогам конкурса определяются регионы, наиболее активно работающие с пенсионерами в теме обучения компьютерной грамотности. Данная номинация в конкурсе введена как обратная связь с потребителями услуги по обучению компьютерной грамотности.

«Среди участников конкурса 83% женщин, как наиболее активных представителей общества на гендерном уровне. Средний возраст — чуть более 62 года. Самому старшему участнику — 91 год. Это Иванов Николай Юрьевич из Санкт-Петербурга. 50% участников имеют высшее образование. 66% осваивали компьютерную грамотность на курсах. 44% — работающие пенсионеры. Это портрет наиболее социально активной, ресурсной части населения старшего возраста», — добавляется в сообщении.

Более 80% работ представлено в номинации «Мои интернет-достижения», 11% работ — в номинации «Портал gosuslugi.ru: мой опыт», 5% — в номинации «Моя общественная интернет-инициатива» и 2% − в номинации «Интернет-предприниматель, интернет-работодатель».

Конкурс стартовал 18 апреля. Работы будут приниматься до 9 октября 2018 года. Итоги конкурса планируется подвести в начале ноября 2018 года в Москве.

«Принять участие просто: нужно зайти на сайт azbukainterneta.ru, затем перейти в раздел «Конкурс». Слева выбрать пункт «Заявка на участие». Заполнить предложенную форму и приложить текст работы в формате Word и две свои фотографии. Более подробно об условиях можно прочитать на сайте в разделе «Конкурс», — добавляется в сообщении.

На конкурсе представлено четыре номинации: «Портал gosuslugi.ru: мой опыт»; «Мои интернет-достижения»; «Интернет-предприниматель, интернет — работодатель»; «Моя общественная интернет-инициатива». В каждой номинации определяются три призера.

Как напоминается в сообщении, Всероссийский конкурс «Спасибо интернету» проводится с 2015 года. Традиционно его участниками являются пенсионеры из 78 регионов России. В прошлом году призерами стали 15 человек. Еще 11 были отмечены специальными призами по итогам.