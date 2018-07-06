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В Испании нашли обломки затонувшей подлодки времен Второй мировой войны
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В Испании нашли обломки затонувшей подлодки времен Второй мировой войны 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Обломки нацистской подводной лодки, затонувшей во время Второй мировой войны, обнаружены спустя 75 лет у мыса Эстака-де-Барес в Галисии, автономном сообществе Испании, сообщает газета Voz de Galicia.
По данным издания, подводная лодка U 966 Gut Golz была обнаружена в конце июня в ходе подводной экспедиции, в которой приняли участие трое увлеченных исследователей Эдуардо Лосада, Анксо Гонсалес и Йаго Абилейра, который является военно-морским историком. Поиском подлодки они вели порядка восьми лет.
"Мы ищем эти обломки уже с 2010 года. За это время мы совершали семь, восемь или более погружений в этом районе, но не могли обнаружить их. Существуют документы и фотографии о затоплении и все знали, где находятся обломки, но никому не удавалось найти их пока нам не дали другие данные и мы снова погрузились на дно, море было чистое, и наконец мы сделали это", — заявил Анксо Гонсалес, заместитель председателя центра подводной деятельности города Виверо.
Согласно многим документам того периода, подлодка пошла ко дну 10 ноября 1943 года во время кровопролитного сражения на море и в воздухе. По мнению Гонсалеса, нацисты сами решили затопить подлодку, получившую в бою серьезные повреждения, чтобы скрыть от врагов секрет технологии.
Аквалангисты провели под водой примерно два часа. Первые обломки подлодки Gut Golz были найдены на глубине около 14 метров. Исследователи сообщили о своей находке компетентным властям, а также о намерении продолжить погружения для новых фотографий и поисков новых обломков подводной лодки.
По данным газеты Pais, вблизи обломков подлодки также были найдены остатки самолета королевских военно-воздушных сил Великобритании, потерпевшего крушение в тот же день, что и лодка.
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