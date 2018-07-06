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Эмин Агаларов — о счастье: «Не могу жить без творчества и бизнеса»
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Эмин Агаларов — о счастье: «Не могу жить без творчества и бизнеса» 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Уже через месяц в Баку прогремит музыкальный фестиваль «Жара», который организует 38-летний певец, продюсер и бизнесмен Эмин Агаларов.
Накануне этого масштабного события Эмин дал большое интервью порталу WMJ.ru, в котором рассказал о том, что делает его счастливым, какие сюрпризы стоит ждать поклонникам от знаменитостей-участников фестиваля, а также о своей большой мечте.
«Мне кажется, я не буду чувствовать себя комфортно, если в моей жизни однажды не станет творчества или я перестану заниматься бизнесом. Это сама суть меня. Это, бесспорно, делает меня счастливым. Наверное, именно поэтому я все успеваю и хочу успевать», — признался Эмин.
Эмин заявил, что в самом скором времени он не только организует фестиваль в Баку, но и откроет в Москве новую концертную площадку стадионного формата. Более того, артист мечтает о создании собственного… театра.
При всей своей загруженности Эмин всегда находит время на детей — у него двое сыновей и приемная дочь от брака с дочерью президента Азербайджана Ильхама Алиева Лейлой. Отношения пары закончились разводом еще в 2014 году, но Эмин и Лейла остались друзьями. Сейчас музыкант встречается с моделью Аленой Гавриловой.
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