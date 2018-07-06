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Кого считали оборотнями на Руси
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Кого считали оборотнями на Руси 

Кириллица 1 час назад
Фото: Кириллица
У всех народов существуют предания об оборотнях. Обычно под ними имели в виду людей, которые могли перевоплощаться в животных. Каковы особенности веры в оборотней на Руси?
Кто такие оборотни
Поверья гласили, что оборотнями могут становиться умершие некрещёными дети, а также грешники, души которых не могут обрести покой после кончины. Последние, кстати, были способны превращаться и в неодушевленные предметы — скажем, дерево или камень.
Стать оборотнем мог человек, родившийся в определенное время, либо тот, на ком лежало родовое проклятие. Также верили, что оборотень может родиться у женщины, которая во время беременности встретит волка или съест мясо убитого волком животного.
Однако чаще всего оборотнями являлись ведьмы или колдуны. Бытовала вера в то, что одни оборотни могут «перекидываться» по желанию, совершая какие-то ритуалы, а с другими это происходит помимо воли в какие-то особые даты, скажем, в ночь полнолуния. Впрочем, это могло быть связано с наличием у человека психического заболевания, известного как ликантропия, при приступах которого людям кажется, что они превращаются в зверей.
Зачем оборотни меняли обличье
В работе Виноградовой и Левкиевской «Народная демонология Полесья» говорится: «…Одной из характерных особенностей ведьмы является ее способность к оборотничеству.
Ей приписывается способность принимать вид почти любого животного (чаще всего — жабы, кошки, собаки, свиньи; реже птицы — ласточки, аиста, вороны, гуся) или предмета (колеса, стога сена, коряги, клубка ниток)». Особенно активными ведьмы считались по определенным календарным праздникам — например, в Юрьев день, на Ивана Купалу, на Пасху или Благовещение.
Колдун или ведьма могли «перекинуться», перепрыгнув через три вбитых в землю колышка, пень, нож, или другую преграду. Иногда пролезали сквозь хомут. Назад в человеческое обличье «перекидывались» точно так же.
В зверином облике оборотни обретали сверхъестественную силу и ловкость, необыкновенную остроту зрения. Это помогало им совершать действия, которые не всегда доступны человеку.
Например, обернувшись животным (жабой, кошкой, собакой, свиньей или змеей), нередко черной «дьявольской» масти, ведьма сосала молоко у чужих коров. Это был магический обряд, в результате которого чужие коровы начинали давать меньше молока, а коровы, принадлежавшие ведьме — напротив, давали больше.
Правда, не всегда ведьма превращалась в животное: иногда она подкатывалась к чужому хлеву в виде колеса, а на месте вновь становилась женщиной и просто доила коров.
Как выявляли оборотней
Считалось, что если нанести оборотню рану, пока он пребывает в обличье животного, то она сохранится, когда он снова станет человеком. Таким образом якобы и выявляли оборотней.
Например, ранили или увечили причинявшую вред кошку или собаку, а впоследствии узнавали, что такое же увечье оказалось у кого-то из односельчан. Если в хлеву заставали лягушку и после того, как ее протыкали вилами из нее начинало течь рекой молоко, то это означало, что лягушка была ведьмой.
Вернуть человеческий облик
Также ведьмы и колдуны якобы сами могли превращать других людей в животных и другие объекты. В русских народных сказках колдун или ведьма, обидевшись, что их не пригласили на свадьбу, превращают всех участников торжества в волков.
В волка, медведя, собаку, змею, ужа можно превратиться, отведав заговоренного угощения, которое подносит ведьма. После этого человек будет находиться в этом обличье столько лет, сколько должно действовать заклятье. Также превратить оборотня в человека можно было, надев на него пояс с завязанными узлами. При завязывании каждого узла нужно было произносить: «Господи, помилуй!» Порой можно было вернуть оборотню облик человека, назвав его человеческим именем.
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