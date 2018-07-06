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Художница-текила: история жизни знаменитой Фриды Кало
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Художница-текила: история жизни знаменитой Фриды Кало 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Фрида Кало родилась 6 июля 1907 года. Позднее она поменяла год рождения на 1910 — тогда началась мексиканская революция. Её отец был немцем, мать мексиканкой с индейскими корнями, её считают своей и сюрреалисты, и те, кто работает в жанре наивного искусства.
— …Два мексиканца — драка, три мексиканца — перестрелка, четыре мексиканца — революция.
Такова была появившаяся на свет почти одновременно с Фридой аргентинская пословица. В то время Аргентина была благополучной, богатой страной, и ее жители с ужасом смотрели на мексиканцев, заливших свою страну кровью во время гражданской войны. Те убивали друг друга из-за собственности и идеалов, особой жестокости их смуты способствовали традиции страны. От ацтеков Мексика ХХ века унаследовала прихотливо слившийся с католицизмом культ смерти. Непременным атрибутом народных праздников были черепа, смерть, становившаяся то ужасным, то комическим персонажем. Фрида Кало, женщина с усохшей еще в детстве ногой, страшно изувеченная во время аварии, изломанная, с проткнутым железным штырём животом, готовая отдать жизнь за свои убеждения, активистка коммунистической партии, отлично вписывалась в этот жуткий мир.
TASS/AP  Диего Ривера и Фрида Кало
Полукалека, она занималась боксом и много плавала. Прикованная к кровати после аварии, начала заниматься живописью, и её картины были довольно мрачны. Её мужем стал великий мексиканский художник Диего Ривера, во время свадьбы начавший палить из пистолета в потолок. Фриду это обидело, ещё больше она разозлилась, когда Ривера соблазнил её сестру. Они расходились, начинали жить снова, любили и ненавидели друг друга. В их доме нашёл убежище изгнанный из России Троцкий, немедленно влюбившийся во Фриду. Он попытался её соблазнить, а удалось ли ему это сделать, неизвестно.
Она умерла в своей постели, но что это была за смерть: множество ампутаций, постояннянная боль. Через неделю после того, как она отметила свое 47-летие, Фриды Кало не стало — и того, что произойдёт с ней после смерти, она предположить не могла. Это наверняка привело бы её в бешенство.
Она была знаменита при жизни, после смерти её слава увеличилась многократно. Помогла биография: растиражированная беллетристикой и СМИ жизнь Фриды стала одной из легенд ХХ века.
Global Look Press/Arco Images GmbH/Crossland, D.
Ненавистница пошлости, враг буржуазии, сторонница мировой революции, перед смертью не успевшая закончить портрет Сталина (Фрида не дорисовала погон на маршальском кителе) в наше время превратилась в ходкий коммерческий бренд. Её наследники передали право на использование имени Фриды ловкому предпринимателю, и тот взялся за дело.
Появились текила и пиво «Фрида Кало», а потом косметика, кроссовки, белье и посуда…
Всё это приносит миллионы.
Фрида Кало проиграла свою войну.
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