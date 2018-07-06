Поддельная молочка вызывает рак

Специалист по молочной продукции Марина Петрова разъяснила инициативу Минсельхоза по повышению НДС на молокосодержащую продукцию с 10% до 20%. Разрыв в цене между фальсификатом и натуральными молочными продуктами уменьшится, считает эксперт, и россияне станут реже покупать поддельную молочку.

Когда рост налогов идёт на пользу покупателям

News.ru ранее писал о том, что Минсельхоз предложил почти в два раза — с 10% до 18% — повысить НДС на продукты с заменителями молочного жира (ЗМЖ).

В эксклюзивном комментарии Марина Петрова, заместитель Председателя Комитета МТПП по развитию предпринимательства в АПК и генерального директора «Petrova Five Consulting», изложила свою позицию по этому вопросу.

Эксперт поддерживает предложенную Минсельхозом инициативу, но считает, что она будет работать только в случае принятия нового ГОСТа.

«Повышение НДС будет целесообразным и эффективным только в совокупности с принятием нового ГОСТа на продукты с ЗМЖ, которые сегодня не попадают под действие техрегламента», — рассказала Петрова.

Ценовая политика производителей молокосодержащей продукции изменится, считает эксперт.

«Рост цен из-за повышения НДС скажется на производителях растительно-молочной продукции — им станет сложнее конкурировать с производителями натуральных молочных продуктов. Потребителям в этой ситуации придется платить больше за молокосодержащие продукты», — констатирует Марина Петрова. — «Из-за небольшого разрыва в цене между настоящим молоком и молокосодержащими продуктами потребители станут чаще делать выбор в пользу натуральной молочной продукции. Таким образом, мы сможем укрепить здоровье нации и привить здоровые привычки».

Повышение НДС вместе с принятием нового ГОСТа на продукцию с ЗМЖ окажет положительное влияние на рынок, считает эксперт, поскольку будет способствовать повышению уровня потребления россиянами натуральных молочных продуктов, сокращению количества фальсификата на полках магазинов и выявлению недобросовестных производителей.

ЗМЖ: не путать с ЗОЖ!

Александр Борисов обратил особое внимание и на то, что наличие трансжиров представляет опасность для здоровья.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Diego Cupolo

Вопрос вреда молочного фальсификата для здоровья регулярно поднимается в российских и зарубежных СМИ. Издание «БИЗНЕС Online»: https://www.business-gazeta.ru/article/308016 публиковало интервью с профессором кафедры общей гигиены КГМА, специалистом по гигиене питания Оксаной Фроловой . Она убеждена во вреде «запредельного количества» растительных жиров, которое употребляют россияне, покупая продукты с ЗМЖ.

Украинский «Агропортал» писал http://agroportal.ua/views/blogs/my-est-to-chto-my… о том, что какой вред здоровью наносят насыщенные жиры, в большом количестве содержащиеся в растительных маслах и, в частности, в пальмовом масле. Последнее, по мнению диетологов, на которых ссылается издание, «является сильным канцерогеном».

«Во многих странах не только ограничили использование в пищевой промышленности, но даже запретили их ввоз в связи с тем, что они наносят вред здоровью людей. Пищеварительная система человека не приспособлена к таким жирам», — делает вывод СМИ.

Опасная мимикрия

Разобраться в том, фальсификат перед тобой или же натуральный молочный продукт, не так просто.

Многие россияне сегодня не видят разницы между натуральными молочными продуктами и продуктами с ЗМЖ, считает Марина Петрова. Виной тому — сходство в дизайне упаковки и в органолептических свойствах молокосодержащих продуктов, которые приближены к натуральным молочным, но при этом нередко наносят вред здоровью потребителей,.

«К сожалению, на сегодняшний день растительно-молочная продукция не попадает под действие техрегламента, а без этого добиться эффективности от повышения налогов невозможно», — считает эксперт. — «Необходимо присвоить коды ОКПД2 и корректное обозначение данной категории продуктов — нельзя облагать налогами продукцию, у которой нет названия. Но сегодня все об этом забыли и говорят лишь о повышении НДС, которое, без сомнений, будет действенно только в купе с введением нового ГОСТа».

News.ru в июне поднимал проблему правильного наименования поддельной молочной продукции в материале, рассказывающем о качестве сыров. Тогда сопредседатель Союза потребителей «Росконтроль» Александр Борисов говорил о техрегламенте на сыры, отметив, что сегодня покупатель вынужден фактически приобретать сырный продукт по цене сыра.

«Существует технический регламент и на сыр, и на сырную продукцию, но недобросовестному бизнесу, конечно, лучше зарабатывать на фальсификате… Существуют штрафы — до миллиона рублей, но они на сегодняшний день не работают. Есть в Уголовном кодексе и статья «Мошенничество». Но как бы мы сейчас не ужесточали, как бы не вводили новые термины, новые статьи в Уголовный кодекс, новые штрафы, когда колоссальная маржа идёт именно с фальсификации, это не остановит бизнес», — уверен Борисов.