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«Богатый сэр» Вилли Токарев рассказал, кто назвал его в честь Ленина
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«Богатый сэр» Вилли Токарев рассказал, кто назвал его в честь Ленина 

Вести.Ru 54 минуты назад
Возможно, не все поклонники знают, что настоящее имя Вилли Токарева — Вилен. Так он был назван отцом — кубанским казаком, служившим в войну танкистом, в честь вождя революции — Владимира Ильича Ленина.
В 18 Вилен юноша уехал в Батуми — поступил в мореходное училище, и четыре года служил в торговом флоте: бороздил океаны. Музыка же появилась в его жизни благодаря случайной встрече: зимой в тогда еще Ленинграде молодой Вилли помог незнакомцу донести до дома тяжелый контрабас.
Так он познакомился со своими первыми учителями. Супруги-музыканты, прослушав юношу, посчитали его способным и пригласили приходить на занятия. Благодаря им он и поступил в Музыкальное училище при Ленинградской консерватории.
В возрасте едва за 20 он женился на продавщице из Гостиного двора, и вскоре у них родился сын. А уже вскоре пришли в его жизни и слава, и любовь поклонников, и любовь женщин, и деньги.
Его песни исполняли известные в те годы певцы, но в погоне за мечтой выпустить пластинку собственных песен, которую не дали бы выпустить в Союзе, он решил отправиться в США. Тогда Токареву было уже 40.
Дорога лежала, как тогда часто бывало, через Израиль. Однако жена с сыном остались в СССР: ее мать не дала разрешения на выезд из страны дочери и внука. Да и до матери Токарева первая открытка дошла лишь через долгих 12 лет разлуки, в 1982-м.
В Америке Вилли выступал в лучших ресторанах и стал кумиром русской эмиграции Брайтона.
Однако, по признанию самого певца, даже в самые беззаботные и счастливые моменты в его душе оставалось какое-то щемящее чувство — тоска по Родине, по маме, по родным и друзьям.
Для того, чтобы заработать 25 тысяч долларов на первую пластинку, он четыре года работал таксистом в Нью-Йорке. Токарев возил пассажиров по 16 часов в сутки семь дней в неделю. Бывало, что его и грабили, и приставляли пистолет к виску.
Однако это стоило того: уже вскоре в США он выпустил шесть пластинок. Причем, уже вторая принесла ему «бешеный успех по всему миру, где живут русские».
А через 15 лет после эмиграции состоялось триумфальное возвращение Токарева в СССР.
Здесь он собирал стадионы, на которых давал по двадцать концертов подряд, а о его возвращении даже был снят фильм «Вот я стал богатый сэр и приехал в ЭСЭСЭР». И здесь же среди многочисленных поклонниц он встретил русскую жену, о которой, признается Токарев, всегда мечтал.
Правда, этот брак продержался недолго, поскольку в Нью-Йорке молодая жена стала вести образ жизни, который не понравился Вилли. Как и первой жене, Токарев оставил ей все, и ушел.
Свою третью супругу — Юлию Вилли встретил в московском метро, когда спешил в аэропорт. И уже через три остановки понял, что она станет его женой.
И это несмотря на то, разница в возрасте у них, как говорит Токарев, «совсем небольшая — всего 43 года». Вместе они уже больше двадцати лет, Юлия родила ему двоих детей, а Токарев по-прежнему восхищается молодой супругой.
В программе «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» певец рассказал о своем отношении к женщинам и деньгам, о роли Аллы Пугачевой в его возвращении на Родину, о том, как в эмиграции складывались их отношения с Любовью Успенской и о многих других ярких фактах своей насыщенной биографии.
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