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Попугая повергло в шок и вызвало возмущение исчезновение хозяина
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Попугая повергло в шок и вызвало возмущение исчезновение хозяина 

Пятый канал 50 минут назад
Фото: Пятый канал
Ставший уже невероятно популярным флешмоб #WhatTheFluffChallenge расширяет границы — теперь в нем участвуют не только владельцы собак, но и любители птиц. Так, пользователей сети который день доводит до слез возмущенный пропажей любимого человека попугай.
Красивый белый какаду просто возмущен фокусом — он эмоционально возмущается, машет крыльями, а потом бежит жаловаться на свое горе другому члену семьи.
Флешмоб запущен в конце июня. Все видео выглядят примерно одинаково: владелец пушистого домашнего любимца прячется за одеяло, потом подбрасывает его и, пока оно падает, убегает из комнаты. Дальше — варианты разные.
Некоторые питомцы начинают переживать и ищут хозяина, некоторые сердятся, а кому-то вообще не интересно, куда подевался человек. Особенно действует на зрителя пауза, которая требуется многим животным чтобы осознать, что же только что произошло.
Ранее Пятый канал публиковал видео, снятое испанскими полицейскими, на котором служебный пес по кличке Пончо демонстрирует невероятно полезные и милые навыки. Собачка умеет проверять, дышит ли человек, а в случае необходимости немедленно приступает к профессиональному массажу сердца.
Не верите? Смотрите сами!
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