Минстрою поручено сократить срок ожидания земли многодетными семьями

МОСКВА, 6 июл — РИА Недвижимость. Правительство РФ поручило Минстрою в рамках мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства до 2020 года, сократить для многодетных семей срок ожидания предоставления земельных участков в собственность бесплатно.

Такое поручение содержится в распоряжении правительства РФ от 6 июля 2018 года, размещенного на официальном сайте правительства РФ.

Также в нем поручается обеспечить для многодетных семей доступность иных мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность, говорится в документе.