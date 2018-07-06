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Минстрою поручено сократить срок ожидания земли многодетными семьями
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Минстрою поручено сократить срок ожидания земли многодетными семьями 

РИА Недвижимость 45 минут назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 6 июл — РИА Недвижимость. Правительство РФ поручило Минстрою в рамках мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства до 2020 года, сократить для многодетных семей срок ожидания предоставления земельных участков в собственность бесплатно.
Такое поручение содержится в распоряжении правительства РФ от 6 июля 2018 года, размещенного на официальном сайте правительства РФ.
Также в нем поручается обеспечить для многодетных семей доступность иных мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность, говорится в документе.
Ранее в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным мать троих детей из Томска Наталья Журова пожаловалась на слишком долгое ожидание бесплатного участка земли для многодетных семей.
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