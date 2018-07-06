Юноша и девушка с инвалидностью пожаловались в

Краснодар. 6 июля — Новая Кубань. Причиной для обращения в контролирующий орган стал отказ сотрудника оказать помощь двум посетителям с инвалидностью.

29-го числа прошедшего месяца, парень и девушка с белой тростью подошли к стойке информации универсама. За несколько минут до закрытия помещения они попросили женщину в форменной одежде ретейлера помочь им с поиском товара. Однако просьба ребят была проигнорирована. Более того, дама попросила слабовидящих клиентов удалиться, сославшись на скорое закрытие касс.

Сами пострадавшие намереваются не ограничиваться письмом в упомянутую службу. По словам участников инцидента (со стороны покупателей) прозвучали следующие комментарии: «Скорее всего, мы будем добиваться не только санкций в отношении данной „сети“, но и планируем подавать иск о возмещении морального ущерба.