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Юноша и девушка с инвалидностью пожаловались в
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Юноша и девушка с инвалидностью пожаловались в 

Новая Кубань 2 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 6 июля — Новая Кубань. Причиной для обращения в контролирующий орган стал отказ сотрудника оказать помощь двум посетителям с инвалидностью.
29-го числа прошедшего месяца, парень и девушка с белой тростью подошли к стойке информации универсама. За несколько минут до закрытия помещения они попросили женщину в форменной одежде ретейлера помочь им с поиском товара. Однако просьба ребят была проигнорирована. Более того, дама попросила слабовидящих клиентов удалиться, сославшись на скорое закрытие касс.
Сами пострадавшие намереваются не ограничиваться письмом в упомянутую службу. По словам участников инцидента (со стороны покупателей) прозвучали следующие комментарии: «Скорее всего, мы будем добиваться не только санкций в отношении данной „сети“, но и планируем подавать иск о возмещении морального ущерба.
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Женский форум
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