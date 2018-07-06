Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение против прикамского депутата

Анонимные политические телеграм-каналы распространили информацию об утверждении Генпрокуратурой РФ обвинительного заключения в отношении группы лиц, включающей депутата пермского краевого заксобрания, бывшего исполнительного директора ФГУП «ЗиД» Егора Заворохина. Уточняется, что сумма вмененного ущерба превышает 140 млн рублей. Вероятно, речь может идти о налоговых долгах оборонного предприятия. Ранее господин Заворохин числился свидетелем по этому делу. Слухмейкеры намекают, что уже в августе заксобрание может проголосовать за сложение с Заворохина депутатских полномочий.

Комментарий: ничего не слышал

Егор Заворохин, депутат ЗС Пермского края: «Ничего не слышал об утверждении обвинительного заключения». Кроме того, бывший исполнительный директор завода им. Ф. Э. Дзержинского выразил сомнения в возможности снятия с него депутатских полномочий без приговора.