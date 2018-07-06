Ещё
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение против прикамского депутата
Далее:
Читайте также:
Ещё

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение против прикамского депутата 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Анонимные политические телеграм-каналы распространили информацию об утверждении Генпрокуратурой РФ обвинительного заключения в отношении группы лиц, включающей депутата пермского краевого заксобрания, бывшего исполнительного директора ФГУП «ЗиД» Егора Заворохина. Уточняется, что сумма вмененного ущерба превышает 140 млн рублей. Вероятно, речь может идти о налоговых долгах оборонного предприятия. Ранее господин Заворохин числился свидетелем по этому делу. Слухмейкеры намекают, что уже в августе заксобрание может проголосовать за сложение с Заворохина депутатских полномочий.
Комментарий: ничего не слышал
Егор Заворохин, депутат ЗС Пермского края: «Ничего не слышал об утверждении обвинительного заключения». Кроме того, бывший исполнительный директор завода им. Ф. Э. Дзержинского выразил сомнения в возможности снятия с него депутатских полномочий без приговора.
Фото: ФедералПресс / Дмитрий Барков
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Отец изнасилованной в чувашском лагере девочки обратился в Генпрокуратуру Петербуржец не смог похоронить своего отца из-за нехватки денег Малоимущим жителям Подмосковья выдали бесплатные продукты
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые горячие звездные мамочки в Instagram5
Что раздражает провинциалов в москвичах26
Видео крещения младенцев шокировало Сеть65
Российские звезды до и после пластики4
Наоми Кэмпбелл удивила «голым» платьем8
Видео
06:10
Как живется дочке геев-миллионеров
Дети
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды Шоу-бизнес
10:10
Как маскируют беременность звезд на съемках
Звёзды
05:14
Российские звезды до и после пластики
Звёзды
10:07
Невероятные факты о теле человека
Здоровье
08:22
Какие книги вызывают психические расстройства
Психология
06:01
Шокирующие методы воспитания в Спарте
Дети
00:35
Боня честно рассказала, чем покорила миллиардера
Звёзды Другое
00:27
В 45 ягодка опять: Королева надела микрошорты
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение