Солнечный ожог: трехлетнюю девочку госпитализировали в Башкирии

В городе Туймазы, трехлетняя девочка получила сильнейшие солнечные ожоги первой и второй степени. Малышку пришлось госпитализировать, у нее обожжено 35% тела.