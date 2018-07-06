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Детская любовь привела к обязательным работам
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Детская любовь привела к обязательным работам 

ТВ-МИГ 2 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса deita.ru
Во Владимирской области вынесен обвинительный приговор 19-летнему местному жителю. Он признан виновным в вступлении в половую связь с 14-летней девочкой.
Следствием и судом установлено, что в прошлом году молодой человек познакомился с 14-летней девочкой, они периодически встречались. Зная о возрасте знакомой, парень склонил школьницу к интимным отношениям.
В апреле этого года несовершеннолетняя обратилась в женскую консультацию, где ее поставили на учет со сроком беременности 12 недель.
Приговором суда осужденному, признавшему свою вину в содеянном, назначено наказание в виде 150 часов обязательных работ.
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