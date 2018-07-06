Пенсионеров Лианозова приглашают на занятия гимнастикой, ОФП и скандинавской ходьбой

В районе Лианозово продолжается набор в группы на бесплатные занятия по направлениям: общая физическая подготовка, скандинавская ходьба, гимнастика. Данные направления организованы в рамках пилотного проекта «Московское долголетие» и проходят в Лианозовском парке.

— Приглашаем на занятия спортом на открытом воздухе. С помощью несложных упражнений, разработанных с учетом возраста участников, пенсионеры укрепят свои мышцы, научатся правильно дышать во время физических нагрузок, заведут новые знакомства и просто поднимут свое настроение, — уточнили в парке.

Записаться в группу можно в филиале «Лианозово» ТЦСО «Бибирево» по адресу: ул. Новгородская, д. 32. Телефон для справок: 8 (499) 909-77-22. (вт)