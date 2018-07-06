Ольга Бузова назвала требования к будущему избраннику

32-летняя певица больше не верит в рыцарей, а хочет видеть рядом «настоящего мужика».

Скоро исполнится ровно год, как Ольга Бузова заявила о расставании с футболистом Дмитрием Тарасовым … За это время певица записала не один хит и даже своей валютой обзавелась! А такой, на минуточку, нет даже у самой Мадонны . Только вот если в песне Оля поет «Мне больше не больно», то на деле разрыв стал для нее настоящей катастрофой.

За это время Олю видели из мужчин разве что в компании Тимура Батрутдинова , и то парочка о своих встречах больше отшучивалась. Но тут Оля наконец-то определилась с избранником. А точнее, выставила список требований к своему будущему МЧ.

«Мы думаем, главное проявление любви — это поцелуи и объятия. Нет, это самое слабое проявление любви. Самое сильное проявление любви — это принять человека, каким он есть в жизни. Принимать полностью. Вы хотите найти такого человека, с которым будете счастливы, с кем сможете стать успешными и уверенными в будущем? Выбирайте тех, кому вы сможете сказать об усталости, проблемах, сомнениях. Того, кто ради вас сможет растоптать свою гордость и самолюбие», — призналась она.

Кроме того, Оле важно, чтобы именно она, а не футбол была для мужчины на первом месте.

«Человека, который всегда будет вам искренне рад, будет вами гордиться независимо, со щитом вы вернулись, на щите или вообще без него. Того, кто вам без сомнений сможет подарить душу. Того, кто нуждается в вас как в воздухе. Того, с кем вы можете быть самим собой, с кем тепло и уютно. Я хочу так. И только так», — продолжила Бузова.

Подписчики в ответ заметили, что Оля наконец-то повзрослела. Перестала жить в розовых очках и научилась ценить не внешность и слова, а человеческие качества.

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