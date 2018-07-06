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Петербуржец не смог похоронить своего отца из-за нехватки денег
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Петербуржец не смог похоронить своего отца из-за нехватки денег 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
В Санкт-Петербурге после смерти своего отца мужчина не стал прибегать к услугам ритуального агентства. Сын решил никому не рассказывать о смерти 72-летнего родителя, а самостоятельно провести похороны. Он вывез тело скончавшегося отца на территорию леса, что находится около трассы, соединяющей Санкт-Петербург и Сортавалу. По словам мужчины, выбрав место, он сам выкопал яму и совершил ритуальный обряд погребения усопшего. Правоохранительные органы только через год нашли бывшего офицера-десантника, сына умершего 72-летнего человека. Мужчина этот поступок объяснил тем, что у него не было денежных средств, чтобы подобающе похоронить своего отца. У мужчины не хватило несколько десятков тысяч рублей. Сейчас стоимость ритуальных услуг и организации похорон в Санкт-Петербурге составляет от тридцати тысяч и выше. На данный момент следствие проводит проверку по факту случившегося. Есть вероятность того, что мужчина говорит правду правоохранительным органам. Напомним, что такой инцидент не первый в стране. Некоторые малоимущие семьи не уведомляют соответствующие органы о смерти близких, получая за них различные выплаты, в том числе и пенсии.
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