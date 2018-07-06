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Выпавшая из окна участница известного телешоу была тайной любовницей олигарха
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Выпавшая из окна участница известного телешоу была тайной любовницей олигарха 

Вести.Ru 21 минуту назад
Фото: Teleprogramma.pro
Сразу две участницы популярного реалити-шоу покончили с собой или были убиты в Москве за последние дни. Полину Лобанову через три дня после того, как она отметила 20-летие, нашли мертвой утром 4 июля в ванной чужой квартиры.
Анастасия Тарасюк приехала покорять Москву из подмосковной Шатуры пять лет назад. За несколько дней до смерти на свой страничке в соцсети она сообщила о долгожданном переезде в новую квартиру: шикарные апартаменты снял для нее новый возлюбленный. А 22 июня девушка выпала с 19-го этажа элитной столичной высотки.
Есть сведения о том, что состоятельного московского бизнесмена Тарасюк увела из семьи с двумя детьми, и они даже планировали пожениться.
Однако близко знавшие Настю утверждает: она часто ссорилась с любимым из-за ее пристрастия к алкоголю. 24-летнюю Анастасию Тарасюк похоронили в белоснежном гробу на Троекуровском кладбище.
Знавшие девушку лично в студии «Прямого эфира» пытаются разобраться, что это было: самоубийство под воздействием алкоголя или наркотиков, или же ее кто-то (пусть и не напрямую) подтолкнул к этому шагу?
Одни вспоминают Настю как самодостаточного и жизнерадостного человека, который не был способен на такой шаг. Другие, в частности, охранник дома, говорят, что свое одиночество она «запивала» алкоголем и вела ночной образ жизни, что и могло привести к депрессии.
Третьи отмечают, что девушки из провинции, попавшие в звездные телепроекты, мечтают получить все и сразу, а когда этого не происходит, то впадают в депрессию, у них появляется пристрастие к алкоголю или наркотикам, и они совершают подобные роковые шаги.
Могла ли смерть Насти быть несчастным случаем, и почему близкие Тарасюк считают, что это было убийство? Кто оплатил похороны Анастасии на одном из самых престижных кладбищ Москвы, и что увидел на фотографиях с места трагедии экстрасенс? Обсуждение этих вопросов — в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале «Россия 1».
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