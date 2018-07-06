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Валерия и Наташа Королева порадовали подписчиков идеальными фигурами
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Валерия и Наташа Королева порадовали подписчиков идеальными фигурами 

WomanHit.ru 2 часа назад
Фото: WomanHit.ru
Звезды отечественной эстрады Валерия и Наташа Королева практически одновременно ушли в отпуск. Первая отправилась в Женеву, а вторая предпочла Туапсе. Теперь артистки делятся со своими поклонниками кадрами, где позируют на фоне местых пейзажей.
Сегодня Валерия опубликовала в своем микроблоге кадр, на котором наблюдает парусную регату на озере, стоя у ограды смотровой площадки в Колоньи, облаченная в белоснежную рубашку свободного кроя и черные короткие шорты. А Королева на днях также запостила в «сторис» кадр, где позирует на фоне природы, демонстрируя стройную фигуру в мини-шортах и прозрачной кофте.
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