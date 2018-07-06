Префект СЗАО Алексей Пашков поздравил самые крепкие семьи округа

— Сегодня мы чествуем пары, которые прожили вместе юбилейные годы. Мы гордимся тем, что вы создали крепкие и счастливые семьи. Вы бесспорный образец для подражания. Я желаю отметить вам еще не один совместный юбилей, здоровья, счастья вам и вашим близким! — сказал в своем поздравлении префект.

Как отметил Алексей Пашков, по данным ЗАГС округа, ежегодно в СЗАО более трех тысяч пар скрепляют свою любовь узами брака.

В рамках праздничной программы в КЦ «Салют» прошел торжественный фуршет и концерт с участием творческих коллективов округа.