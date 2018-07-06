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Префект СЗАО Алексей Пашков поздравил самые крепкие семьи округа
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Префект СЗАО Алексей Пашков поздравил самые крепкие семьи округа 

Префектура СЗАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
6 июля в культурном центре «Салют» префект СЗАО Алексей Пашков вручил медали «За любовь и верность», а также благодарности самым крепким супружеским парам округа.
— Сегодня мы чествуем пары, которые прожили вместе юбилейные годы. Мы гордимся тем, что вы создали крепкие и счастливые семьи. Вы бесспорный образец для подражания. Я желаю отметить вам еще не один совместный юбилей, здоровья, счастья вам и вашим близким! — сказал в своем поздравлении префект.
Как отметил Алексей Пашков, по данным ЗАГС округа, ежегодно в СЗАО более трех тысяч пар скрепляют свою любовь узами брака.
В рамках праздничной программы в КЦ «Салют» прошел торжественный фуршет и концерт с участием творческих коллективов округа.
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