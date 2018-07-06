В чём блаженный Августин обвинял женщин

Христианская религиозная традиция, мягко говоря, не поощряет чувственных удовольствий. Различные аспекты жизни, связанные с телесными потребностями человека, среди ревностных последователей веры считаются чем-то позорным, поводом для стыда и покаяния перед Богом. Душа человека противопоставлена его плоти, что неизбежно порождает внутренний конфликт. Причем отношение к сексу как к греху возникло в христианстве под влиянием учения Блаженного Августина.

Сам Иисус Христос в своих проповедях телесным аспектам жизни уделял мало внимания. Впрочем, он никогда не призывал людей к отказу от супружеского секса. Напротив, Спаситель говорил, что браки — это промысел Божий.

«И сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». (Евангелие от Матфея, глава 19, стихи 5-6).

Выступая за моногамные отношения, Христос призывал к всепрощению. Например, он уберег несчастную женщину, которую некие мужчины собирались насмерть забить камнями в наказание за прелюбодеяние. Он произнес: «Пусть тот из вас, кто сам без греха, первым бросит в нее камень». (Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 7). [С-BLOCK]

И часть последователей Христа придерживались таких же взглядов на секс. Но с ними был не согласен апостол Павел: «Хорошо человеку не касаться женщины» (Первое послание к Коринфянам, глава 7, стих 1). По его понятиям, единственное оправдание супружеского секса — это порочность природы человеческой.

Апостол считал, что даже супружеский секс нежелателен, однако может быть необходим некоторым людям, неспособным сдерживать свои плотские порывы, дабы они не нагрешили еще больше. Неженатым людям и вдовам Павел советовал не вступать в брак.

Но как бы ни был категоричен апостол в своих взглядах на телесные потребности, ему далеко до той радикальной позиции, которой придерживался по этому вопросу Блаженный Августин.

Кто такой Августин

Аврелий Августин Иппонийский (354-430 гг.) — богослов и философ, на трудах которого во многом основывается христианское вероучение. Его почитают святым и католики, и православные, и лютеране.

Мыслитель родился в окрестностях Карфагена, на севере Африки. В юности он упорно изучал философию, был адептом разных теологических учений, пока не открыл для себя христианство. Эта религия произвела на Августина сильнейшее впечатление.

В своем главном труде «О Граде Божием» богослов резко противопоставляет земной мир небесному, называет приверженцев светской жизни врагами Создателя и высказывает мысль, что между телесным и духовным началами в человеке идет непрекращающаяся борьба. При этом никакой свободой выбора раб Божий не обладает, поскольку грешен по своей природе. [С-BLOCK]

Блаженный Августин полагал, что со времен Евы и Адама люди обречены творить зло, даже если у них хорошие намерения. И единственное, что остается несчастным — каяться перед Всевышним.

Эта точка зрения была принята отцами Церкви как безусловная истина, на многие века закрепив в сознании европейцев уничижительное представление о природе человека.

Кстати, помимо теософских сочинений Блаженный Августин оставил также автобиографический труд «Исповедь» (Confessiones).

Религиозные взгляды на секс

Как и любой земной человек, философ из Северной Африки получал удовольствие от плотских утех. Об этом Аврелий Августин сам честно поведал в автобиографии. Более того, он признался читателям, что в юности вел распутную жизнь, а все попытки сдерживать свои желания заканчивались для него духовным поражением. При этом религиозный деятель так и не женился, следуя призыву апостола Павла, не приветствовавшего брак. Августин не познал ни супружеской любви, ни счастья отцовства.

Вероятно, именно потому, что эта тема была лично для него актуальной, в своих работах теолог уделил много внимания проповеди сексуального воздержания. Известную библейскую легенду об изгнании из Рая Евы и Адама, вкусивших запретный плод, Блаженный Августин воспринял однобоко. Он смотрел на проблему так: прародители человечества по вине, разумеется, женщины, совершив первородный грех, обрекли всех людей на разврат.

В своих радикальных воззрениях теолог доходил до того, что считал грешниками не только маленьких детей, но и еще не рожденных. Дескать, они возникли в результате секса, а значит, порочны по своей сути. И виновны в этом перед Богом. [С-BLOCK]

Стоит ли говорить, что корень всех несчастий Блаженный Августин видел в женщине. Философ рассматривал ее красоту, сексуальность и желание стать матерью источниками искушения, не позволяющими мужчинам обрести Царствие Небесное, в которое, кстати, представительницам прекрасного пола путь заказан, так как у них нет души и они не созданы по образу и подобию Божию.

Августин объявил плотские утехи главным грехом человечества, полагая, что все люди буквально погрязли в разврате. Было ли это правдой? Сомнительно. Но лично для него все было именно так.

Блаженный Августин заложил в массовое сознание постулат, что путь к святости — это отказ от супружества, полное воздержание. И людей не может оправдать даже естественное желание стать родителями.

Не все согласны с Августином

Более тысячи лет ни один европейский мыслитель не смел спорить с христианским святым, чьи радикальные идеи легли в основу религиозной доктрины. И лишь такой свободно мыслящий человек, как инициатор церковной Реформации Мартин Лютер (1483-1546 гг.), первым отказался приравнивать секс к греху.

Немецкий богослов призвал европейцев вернуться к истокам веры и — вслед за Иисусом Христом — считать интимные отношения супругов даром Божьим. Отверг основатель лютеранства и запрет на вступление в брак, установленный для католических священнослужителей. Неудовлетворенное либидо Мартин Лютер признавал потенциально опасным, так как оно способно толкнуть человека на крайности.

Впрочем, этот спор продолжается среди религиозных деятелей и в наши дней. Одни выступают за полное воздержание, воспринимая целибат как победу духа над плотью. Другие убеждены, что супружество и рождение детей не может быть противно Всевышнему, ведь Он сам создал и мужчину, и женщину. И сделал это, как минимум, для продолжения рода.