В Салехарде за убийство младенца перед судом ответит только отец

В Салехарде закончено расследование убийства трехмесячной девочки её отцом. 28 июнь 2018 года сотрудники окружного Следственного комитета передали материалы дела в суд. 27-летнего мужчину обвиняют сразу по двум статьям 105 и 115 УК РФ: убийство малолетнего, который находится в беспомощном состоянии и умышленное причинение лёгкого вреда здоровью. Орудием убийства признаны кулаки обвиняемого.

По версии следствия, ночью 14 января безработный салехардец в пьяном угаре поссорился с супругой и поднял на неё руку. Женщина не стерпела и сбежала из дома к родственникам, оставив детей с невменяемым мужем. Тогда опьянённый супруг переключился на беспомощных детей. Первой от рук пьянчуги пострадала его трёхмесячная дочь. Мужчина слегка сдавил ребёнку голову. Кровеносная система младенца не выдержала и девочка умерла. Потом он переключился на сына — детсадовца. Отец-года отлупил четырёхлетнего мальчика ремнём.

Когда супруга спустя несколько часов вернулась домой. Исправить ничего было нельзя, а сам виновник происшествия ничего не помнил. Это затрудняло работу следователя. Оперативникам пришлось по крупицам восстанавливать события той страшной ночи, чтобы квалифицировать преступление.

В результате неоднократно судимый за пьяное и нападение на полицейских мужчина вскоре предстанет перед судом. А его жена, которая вопреки материнскому инстинкту оставила детей в опасности пройдёт свидетелем по этому делу. Если конечно история окончится только этим уголовным делом.

Источник фотографии: alkoblock24.ru