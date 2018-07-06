Американец не поверил в богатую черную женщину и вызвал полицию в бассейн

Американец из штата Северная Каролина вызвал полицию из-за чернокожей женщины, пришедшей в общественный бассейн, возле которого она живет. Как пишет New York Post, Адам Блум (Adam Bloom) не поверил, что она достаточно богата, чтобы жить в этом же районе.

Жасмин Эдвардс (Jasmine Edwards) разместила видео на своей странице в Facebook. «Это случилось со мной и моим ребенком. Какой позор!» — написала женщина. По ее словам, это классический случай расовой дискриминации, причем в достаточно дорогом районе.

Судя по видео, бассейном могут пользоваться только жители района и их гости. Для этого им просто нужно иметь с собой электронный пропуск. Мужчина же вызвал полицейских, поскольку у чернокожей женщины не было с собой документов, подтверждающих, что она живет рядом.

«Я здесь единственная черная, вместе с сыном, и он прошел именно ко мне», — рассказала Эдвардс. По ее словам, она сначала просто назвала свой адрес, однако Блум вернулся, заявил, что не расслышал его, и потребовал документы.

Стражи порядка и другие отдыхающие заявили мужчине, что для посещения бассейна они не требуются, однако тот настаивал на своем. В итоге полицейский просто приложил пропуск женщины к двери, убедившись таким образом, что у нее есть право приходить в бассейн.

В то же время адвокат Блума заявил, что тот имеет право просить документы, поскольку является одним из ответственных за бассейн в районе. По словам юриста, мужчину попросили проверить чернокожую другие жители.