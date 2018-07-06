Подростки из Савелок посетили молодежную антинаркотическую площадку

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав района Савелки организовала для ребят, оставшихся на лето в Зеленограде, тематическую экскурсию. Подростки побывали в московском молодежном антинаркотическом центре, где им в интересной форме рассказали о последствиях употребления наркотиков.

В ходе экскурсии юные жители Савелок с помощью современных технических средств — интерактивных витрин, голографического куба, восковых фигур и т.д. не только узнали, какое негативное влияние оказывают наркотики на подрастающее поколение с юридической, социальной и медицинской точки зрения, но и проследили этапы жизненного пути наркомана — от первой дозы до распада личности. Экскурсия получилась очень интересной и полезной для профилактики наркомании в молодежной среде.