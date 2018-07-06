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В Уфе живым и здоровым нашли 17-летнего Эдуарда Гариева
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В Уфе живым и здоровым нашли 17-летнего Эдуарда Гариева 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Уфимским волонтерам удалось разыскать пропавшего 2 июля 17-летнего Эдуарда Гариева. О том, что молодой человек жив и здоров и в скором времени вернется домой, сообщила группа поиска пропавших «Лиза Алерт».
Молодой человек жив и здоров
Известно было, что молодой человек ушел из дома в микрорайоне «Яркий» на въезде в Дему и не вернулся. Родные забеспокоились, ведь парень нуждался в медицинской помощи.
Близкие поняв, что своими силами они никак не найдут Эдуарда обратились в полицию и позвали на помощь волонтеров. К счастью, история закончилась благополучно.
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