В Уфе живым и здоровым нашли 17-летнего Эдуарда Гариева

Уфимским волонтерам удалось разыскать пропавшего 2 июля 17-летнего Эдуарда Гариева. О том, что молодой человек жив и здоров и в скором времени вернется домой, сообщила группа поиска пропавших «Лиза Алерт».

Молодой человек жив и здоров

Известно было, что молодой человек ушел из дома в микрорайоне «Яркий» на въезде в Дему и не вернулся. Родные забеспокоились, ведь парень нуждался в медицинской помощи.

Близкие поняв, что своими силами они никак не найдут Эдуарда обратились в полицию и позвали на помощь волонтеров. К счастью, история закончилась благополучно.