«Наслаждайся!» Как отреагировал Линдеманн на беременность Лободы

Продюсер Светланы Лободы в откровенном интервью рассказала об отношениях певицы с солистом Rammstein Тиллем Линдеманном.

Нателла Крапивина в беседе с изданием Karabas.Live рассказала о личной жизни Лободы. Недавно она стала мамой во второй раз Оказывается, Тилль Линдеманн, которому приписыв в США родилась ее маленькая дочь, личность отца которой пока остается загадкой — хотя таблоиды хором приписывают отцовство рок-музыканту, солисту группы Rammstein Тиллю Линдеманну. Оказывается, Тилль вышел на связь со Светланой, когда узнал о ее беременности — он написал ей сообщение и рассказал, что она стала звездой немецких СМИ.

— вспоминает Крапивина. Правда, подтверждать или опровергать отцовство Линдеманна она не стала, отметив, что со временем артистка обо всем расскажет сама.

— сказала продюсер. Пока тайна остается тайной, мы точно знаем личность отца только первой дочери Светланы — Евангелины. Девочка родилась в отношениях Лободы с танцором Андреем Царем.

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Фото:Instagram