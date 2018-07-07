Солист группы «Rammstein» впервые прокомментировал слухи о романе с Лободой

Солист известной немецкой группы «Rammstein» Тилль Линдеманн ответил на слухи о том, что он якобы является отцом ребенка российской певицы Светланы Лободы . Об этом он узнал, когда, гуляя по городу увидел заголовки немецких газет, которые кричали о том, что Лобода от него беременна. Ошарашенный Линдеманн тут же написал российской коллеге по сцене: «Ты хотела мирового успеха? Вот он. Наслаждайся!», отправив фотографии газетных полос, сообщает сайт KP.RU.

Светлана Лобода и Тилль Линдеманн познакомились год назад на вечеринке фестиваля «Жара» в Баку. Тогда было сделано несколько снимков только что познакомившихся музыкантов. Поклонники заметили некую искру, промелькнувшую между ними, и поскольку после Лободу с другими кавалерами не встречали, а между тем певица забеременела, фанаты заключили, что отец ребенка — никто иной, как Линдеманн.

Фото: kp.ru Сама Лобода слухи никак не комментировала. Однако поклонников пугает неизвестность: кто отец ребенка, какое имя дали девочке — все тайна, покрытая мраком. Видимо неспроста. В свою очередь, певица не обращает внимания на слухи и одна спокойно растит и новорожденную малышку и свою первую дочку 7-летнюю Евангелину. Ее отцом является бывший муж певицы — хореограф Андрей Царь. С ним Лобода рассталась 2014 году.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что 35-летняя Лобода за роды в США, в которых принимали участие девять человек, выложила неприличную по размерам сумму.