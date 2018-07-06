Солист Rammstein неожиданно отреагировал на слухи о романе с Лободой

Еще весной среди поклонников популярной исполнительницы Светланы Лободы ходили слухи, что отцом ее второго ребенка, который появился на свет в мае, является солист группы Rammstein Тилль Линдеманн. Известно, что пара активно флиртовала друг с другом на музыкальном фестивале в Баку прошлым летом.

Недавно продюсер поп-дивы Нателла Крапивина прокомментировала личную жизнь своей подопечной. По ее словам, узнав из СМИ, что Светлана ждет от него ребенка, Тилль выслал артистке скрины статей из немецких интернет-изданий. «Ты хотела мирового успеха? Вот он. Наслаждайся!» — написал он.

Крапивина также подчеркнула, что при желании певица сама все об этом расскажет. «Я уважаю личное пространство Светланы и не задаю ей лишних вопросов. Знаю, что у Светы есть отношения, но не могу ничего комментировать, потому что это ее территория», — цитирует продюсера звезды портал KarabasLife.