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Матвиенко поздравила россиян с Днем семьи, любви и верности
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Матвиенко поздравила россиян с Днем семьи, любви и верности 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Об этом сообщает пресс-служба палаты.
«Дорогие друзья! Поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!
Семья — это не только неиссякаемый источник душевного тепла для каждого человека, но и сокровищница лучших национальных и культурных традиций. Она служит связующим звеном между поколениями, играет ключевую роль в процессе формирования личности. В кругу родных и близких возникает и развивается внутренняя культура ребенка, взращиваются доброта, милосердие, уважение к старшим, любовь к Родине.
Семейная политика в нашей стране представляет собой целостную систему принципов, задач и разнообразных конкретных мер, направленных на поддержку и защиту семьи как основы российского общества. Государство всемерно содействует укреплению этого важнейшего института, созданию необходимых условий для рождения и воспитания здоровых детей, охраны материнства и детства, позитивного развития демографической ситуации.
Мы живем в эпоху стремительных глобальных перемен и наблюдаем, как быстро вокруг нас меняется мир, люди, их взгляды, цели и приоритеты. Но есть вечные, незыблемые нравственные ценности, которые должны всегда оставаться с нами — любовь, верность, взаимопомощь, единство и согласие.
Я желаю счастья всем российским семьям. Берегите свой семейный союз и бережно храните чувства, которыми согреты ваши сердца! Крепкая семья — сильная Россия!», — говорится в поздравлении.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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