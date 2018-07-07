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Полицейские СВАО в преддверии Дня семьи, любви и верности присоединились к акции «Наша семья», наш футбол»
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Полицейские СВАО в преддверии Дня семьи, любви и верности присоединились к акции «Наша семья», наш футбол» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 58 минут назад
Начальник Центра служебной и боевой подготовки УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Валерий Захаров и старший инструктор ЦСиБП УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве капитан полиции Валерий Ионов совместно с женами и детьми пришли на семейную тренировку по футболу.
У Валерия и Анастасии Захаровых трое сыновей. Старший сын, которому 9 лет, увлекается футболом, средний — профессионально занимается тхэквандо, а самый маленький член семьи, пятилетний Семен, в восторге от активных видов спорта.
Валерий и Светлана Ионовы в браке 20 лет. У многодетной семьи пятеро детей. Старший сын Никита — призер многочисленных первенств по армрестлингу, четырехлетний Елисей по примеру своего брата Клима, которому 12 лет, хочет стать дзюдоистом. А пятилетняя Алена мечтает стать полицейским, как папа, и спортсменкой, как ее братья.
В этот день хочется пожелать супругам Захаровым и Ионовым, а также всем другим семьям всего наилучшего, здоровья, счастья, благополучия, успехов во всех начинаниях!
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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