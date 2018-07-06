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Новые фото Линдси Лохан спровоцировали слухи о ее беременности
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Новые фото Линдси Лохан спровоцировали слухи о ее беременности 

Я Покупаю 1 час назад
Фото: Я Покупаю
В 2016 году Линдси Лохан, казалось, нашла свое счастье: она встречалась с сыном российского бизнесмена Егором Тарабасовым и даже собиралась за него замуж. Поклонники со дня на день ожидали объявления о беременности актрисы, но в итоге все завершилось громким скандалом: молодой человек, который младше Лохан на семь лет, просто не нагулялся и пустился во все тяжкие.
После болезненного разрыва Линдси открыла собственный клуб на греческом Миконосе, где и роживает по сей день. Там же на днях она отметила свой день рождения — ей исполнилось 32 года. Праздник актриса провела в облегающем золотистом платье, и внимательные поклонники заметили, что ее живот заметно округлился.
Публикация от Just Jared (@justjared)
4 Июл 2018 в 4:59 PDT  Масла в огонь подлило то, что за весь вечер Лохан так никто и не сфотографировал с бокалом в руке. Правда, вряд ли пока это стоит считать серьезной заявкой: постоянного бойфренда у Лохан сейчас нет. Поклонники предполагают, что, возможно, Линдси просто съела на празднике лишнего.
Зато они отметили нечто другое — изменившееся до неузнаваемости лицо актрисы. То, что она не пренебрегает алкоголем, наркотиками и пластическими операциями, обсуждается давно, но сейчас, кажется, ее увлечения принимают угрожающие масштабы. «32? Да она выглядит на все 62», «А ведь была красавица… Бедняжка», — пишут комментаторы и советуют ей «отказаться от употребления» и «оставить свои губы в покое».
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