Плитку шоколада королевы Виктории выставили на онлайн-аукцион в Англии

ЛОНДОН, 6 июля. / ТАСС /. Плитка шоколада, подаренная в 1900 году королевой Викторией (1819-1901) солдатам, сражающимся в Англо-бурской войне (1899-1902), выставлена на онлайн-аукцион Eddisons CJM в городе Сканторп на севере Англии.

Лакомство в жестяной коробке длиной 15 см и шириной 8 см, окрашенной в красный, золотистый и голубой цвета с профилем Виктории, изготовлено компанией Cadbury — поставщиком королевского двора по заказу монарха и направлено военнослужащим на Рождество. На ней надпись: «Желаю вам счастливого Нового года — Виктория».

По словам аукционеров, шоколад 118-летней давности выставила на торги жительница Лондона. «К сожалению, она не знает, откуда он взялся. Женщина нашла его в ящике комода и полагает, что лакомство хранилось ранее в семье ее покойного мужа», — сообщил представитель аукционеров Пол Купер . «В то время шоколад был очень дорогим удовольствием для простых британцев и поэтому его, как правило, старались сохранить», — добавил эксперт Алекс Хатчинсон.

Торги завершатся 10 июля. Сладкий лот предварительно оценен в £120 ($158).

Ранее на аукцион Hansons в городе Дерби (английское графство Дербишир) была выставлена коробка шоколадных конфет, подаренная более века назад на Рождество маленькой девочке Эйлин Элмс, которая за всю свою долгую жизнь так и не решилась их съесть. Шоколадные конфеты «Красная шапочка», выпущенные фирмой Паскаля, по словам Элмс, были «слишком хороши, чтобы их съесть».

Уникальный лот выставила на торги племянница женщины, ушедшей из жизни в 2007 году в возрасте 99 лет. Конфеты, по оценке экспертов, могли быть изготовлены между 1910 и 1914 годами.