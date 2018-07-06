Воронежцев предупредили о фальсифицированной молочке на прилавках магазинов 

Информацию уже передали в полицию и органам власти. Жители Воронежской области неоднократно жаловались в региональное управление Роспотребнадзора на наличие в магазинах фальсифицированного сливочного масла производства ООО «Царский двор». На упаковке сообщается, что предприятие находится по адресу: улица Солнечная, 16, однако на деле же оно там отсутствует, сообщили санитарные врачи в пятницу, 6 июля. Специалисты Роспотребнадзора уже направили информацию в полицию для установления места нахождения изготовителя фальсификата, а также сообщили о недобросовестном производителе санврачам из других регионов и региональных и муниципальных органам власти, бюджетных учреждений, осуществляющих конкурсные процедуры по закупке продуктов. Покупателей призвали тщательнее выбирать продукты в магазинах. Екатерина Трещикова