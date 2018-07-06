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Афиша чемпионата. Не только футбол. 6 июля
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Афиша чемпионата. Не только футбол. 6 июля 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
6 июля состоится матч Уругвай — Франция на стадионе «Нижний Новгород» в 17:00, а в 21:00 в Казани пройдет игра Бразилия — Бельгия. продолжаем болеть за команды и изучать культурную жизнь столицы.
Просыпайтесь скорее, друзья мои! Это никак нельзя пропустить. Ведь сегодня особенное утро — нежное и задумчивое, как в фильме «Завтрак у Тиффани». Помните, когда главная героиня в исполнении блистательной Одри Хепберн изящно кушает круассан перед витриной Tiffany & Co, запивая его кофейком из пластикового стаканчика под музыку Генри Манчини и в платье от Живанши.
Я так вкусно начала, что вам тоже захотелось выпить кофе? Тогда, надевайте всё самое стильное в вашем гардеробе (не будем омрачать такое элегантное вхождение в тему растянутыми трениками). Я отведу вас в одно из лучших кофейных мест в Москве, туда, где чашка кофе — это не средство передвижения, а религиозная машина.
Кафе «Грамотный кофе» — это кофе без ошибок, т.е. безупречный, как шляпки Коко-Шанель. «Грамотный кофе» работает с одним из лучших поставщиков зерна speciality класса — Olam Speciality Coffee.
Вы удивлены таким подходом?
Друзья мои, мы никогда не должны путать элегантность со снобизмом. Это сказала не я, а блистательный Ив Сен-Лоран. Мне кажется, нет повода оспаривать слова человека, у которого собаку звали Мужик.
Авторской вам ночи, дорогие мои болельщики!
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