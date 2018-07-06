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Можно ли успевать все?
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Можно ли успевать все? 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Ответить на этот сакраментальный вопрос мы попросили коуча Евгению Брыкову — уж она точно знает, как живут те, у кого в сутках явно больше 24 часов.
Во-первых, мы всегда успеваем сделать ровно столько, сколько нам надо было успеть. Если мы что-то не успели сделать, значит осознанно или бессознательно мы решили, что это неважно.
Обязательно помните присказку из тайм-менеджмента:дело займёт ровно столько времени, сколько на него отведено. Если мы на решение задачи отводим 3 дня — она будет решена за 3 дня, если мы отводим на её же решение 4 часа — то она решится за 4 часа. Вот такая магия «успевания».
Успех зависит не столько от количества дел, завершенных в срок, сколько от качества действия. Чтобы повышать качество действия, надо не только развивать свои профессиональные качества, но и так называемые мета-навыки: внимательность, осознанность, сфокусированность, стрессоустойчивость, высокое качество диалога с другими, позитивное мышление, результатоориентированность. Есть даже модное слово «ясноделание» — оно подразумевает, что ту или иную задачу вы решаете предельно вдумчиво. Тренировка любого из этих качеств повысит вероятность «всёуспевания» в разы!
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